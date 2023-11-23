Что делать с компостной ямой зимой и как подготовить удобрения к холодам

Что делать с компостной ямой перед холодами

Одним из эффективных удобрений для грядок есть компост. Однако, если вы собираетесь хранить его в течение зимы, важно знать, как правильно ухаживать за компостной ямой в холодный период.

Низкие температуры могут негативно влиять на процесс перегнивания, поэтому некоторые советы для начинающих, которыми поделились на сайте prostoway. Следуя этим советам, вы поддержите качество вашего компоста и обеспечите достойное удобрение для грядок в следующем сезоне.

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Одним из ключевых требований является обеспечение оптимальной температуры для деятельности бактерий, отвечающих за превращение материала в удобрение. Зимние морозы могут помешать этому процессу, поэтому важно накрыть компостную яму.

Для этого идеально подойдет пленка или другой материал, не пропускающий влагу. Это укрытие будет помогать сохранять тепло, удерживая внутреннюю температуру на приемлемом уровне. Таким образом, вы обеспечите защиту компоста от морозов, дождей и снега, что в свою очередь поможет удержать полезные вещества без вымывания.

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