Что делать с вредным котом: эксперты сказали, как легко научить животное 'выключаться'

Если ваши кошки непослушны и игнорируют запреты лазить по столам в кухне или сбрасывать вещи с полок, стоит набраться терпения и научить животное выполнять команду OFF ("выключись"). Специалисты говорят, что животное со временем привыкнет и будет реагировать на замечания.

Эксперты из Animalreport дали советы, как перевоспитать кота, привыкшего наносить вред.

"Вот здесь и проявляется магия команды OFF. Эта простая, но невероятно полезная команда может стать билетом в безопасность как для вашего кота, так и для ваших драгоценных вещей", – отметили специалисты.

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Отмечается, что научить кота реагировать на команду OFF - это все равно, что вести с ним "дружеский, но жесткий разговор". Этой командой вы сообщаете животному о допустимых границах, не повышая голос и не прибегая к физическому контакту.

Специалисты советуют: как только кот полез на стол, или на полки, с которых он привык сбрасывать разные предметы, нужно твердым голосом произнести "OFF". Это слово нужно произносить даже тогда, когда животное только намерено вылезти туда, куда не следует.

"Это учит их, что поверхность запрещена, а также предотвращает развитие этой привычки. Речь идет о максимизации эффективности команды", — объясняют эксперты.

Если кот станет реагировать на команду, нужно вознаградить его. Это может быть угощение, поглаживание или словесная похвала.

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"Регулярно включайте команду "Выключись" во взаимодействие с кошкой, чтобы укрепить ее понимание команды. Если ваша кошка игнорирует команду OFF, подумайте об интеграции игрушки или лазерной указки в свое обучение. Направив их внимание на игрушку, вы можете отвлечь их от мебели, добавив элемент веселья обучению", – говорится в сообщении.

Эксперты объясняют: обучение требует времени. Оставайтесь терпеливыми и последовательными в своем обучении, и ваша кошка постепенно поймет и отреагирует на команду "Выключись".

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