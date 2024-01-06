Что делать с парфюмами, которые не нравятся: полезные лайфхаки

Новогодние подарки часто бывают сюрпризами, и не всегда они отвечают нашим ожиданиям. К примеру, вы можете получить в подарок духи, которые вам не очень нравятся. Что делать в этом случае?

Об этом пишет Ukr.media.

Исследуйте историю аромата

Узнайте, как создавались эти духи, какие у них ноты, что символизирует их название. Возможно, вы узнаете что-нибудь интересное, что поможет вам по-новому взглянуть на аромат.

Нанесите духи на ткань

Некоторые люди не любят запах парфюма на коже, но хорошо переносят их на ткани. Попытайтесь нанести духи на шарф, платок или другой предмет одежды, и посмотрите, как они будут звучать.

Отложите духи на затем

Иногда нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому аромату. Попытайтесь надеть духи через несколько дней или недель после того, как получили их в подарок. Возможно, ваш вкус изменится, и вы начнете любить их.

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Подарите или продайте духи

Если вы все же не можете полюбить духи, которые вам подарили, не бойтесь их подарить или продать. Это лучше, чем хранить их в шкафу, не пользуясь ими.

Помните, что у каждого аромата свое время и место. Возможно, эти духи просто не подходят вам сейчас, но в будущем вы их полюбите.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи и выбрать хороший аромат: 5 простых советов.

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