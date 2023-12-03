Что делать с яблоками, чтобы они хранились очень долго и не портились

Как правильно хранить яблоки, чтобы они долго не портились

В урожайный сезон подвал часто заполняется ящиками, наполненными свежесобранными яблоками. Но, к сожалению, не все сорта могут похвастаться продолжительным сроком хранения.

Если вы хотите продлить свежесть и вкус вашего урожая, вот несколько полезных советов от "Апостроф". С этими простыми советами урожай яблок будет иметь больший срок хранения, а вы сможете наслаждаться свежестью этого замечательного фрукта еще дольше.

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Использование прополиса

Прополис, продукт жизнедеятельности пчел может стать отличным средством для хранения яблок. Доступный в аптеках или местах, где продают мед, прополис можно использовать для приготовления слабого спиртового прополисового раствора. Затем окуните яблоки в этот раствор перед тем, как хранить их.

Защита воском

Еще одним способом продления срока хранения яблок является покрытие их пчелиным воском. Это может быть осуществлено путем погружения яблок в растопленный пчелиный воск. Этот слой воска играет роль барьера, который помогает удерживать свежесть и предотвращает быструю порчу.

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