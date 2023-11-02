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Что делать с яйцами после покупки, чтобы они дольше хранились: старый и проверенный лайфхак

Игорь Романько

Надо мыть и смазывать яйца маслом, чтобы они дольше хранились

Бабушка всегда заботилась о своих яйцах, совершая определенную процедуру после покупки. Этот древний метод из прошлого, помогавший подольше хранить продукт, является интересным примером использования лайфхаков для сохранения яиц.

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Обычно куриные яйца могут портиться при комнатной температуре уже через 25 дней. Однако советским хозяйкам удавалось хранить их в отличном состоянии гораздо дольше благодаря одному простому лайфхаку, пишет cxid.info.

Отсюда этот лайфхак из прошлого:

  1. После приобретения яиц, сначала их хорошо мыли и вытирали.
  2. Затем наносили на каждое яйцо тонкий слой растительного масла и ждали, пока оно высохнет.
  3. После этого обертывали каждый продукт бумагой, складывали в корзину и хранили в темном месте.
  4. На скорлупе образовывалась тонкая пленка, предотвращавшая порчу.

Эту уловку можно успешно использовать и сегодня. В результате применения этого метода в холодильнике яйца будут оставаться свежими и дольше сохранять вкус и качество.

Напомним, UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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