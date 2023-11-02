Что делать с яйцами после покупки, чтобы они дольше хранились: старый и проверенный лайфхак
Бабушка всегда заботилась о своих яйцах, совершая определенную процедуру после покупки. Этот древний метод из прошлого, помогавший подольше хранить продукт, является интересным примером использования лайфхаков для сохранения яиц.
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Обычно куриные яйца могут портиться при комнатной температуре уже через 25 дней. Однако советским хозяйкам удавалось хранить их в отличном состоянии гораздо дольше благодаря одному простому лайфхаку, пишет cxid.info.
Отсюда этот лайфхак из прошлого:
- После приобретения яиц, сначала их хорошо мыли и вытирали.
- Затем наносили на каждое яйцо тонкий слой растительного масла и ждали, пока оно высохнет.
- После этого обертывали каждый продукт бумагой, складывали в корзину и хранили в темном месте.
- На скорлупе образовывалась тонкая пленка, предотвращавшая порчу.
Эту уловку можно успешно использовать и сегодня. В результате применения этого метода в холодильнике яйца будут оставаться свежими и дольше сохранять вкус и качество.
Напомним, UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.
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