Что делать с живой елкой после праздников: 6 полезных советов
После окончания новогодних праздников многие люди задумываются над тем, как избавиться от живой елки. Нередко елки попадают в мусорные баки, что является нарушением правил утилизации.
Об этом пишет ТСН.
Чтобы правильно утилизировать новогоднюю елку, можно воспользоваться следующими способами:
- Сдать елку на переработку. Во многих городах есть пункты приема новогодних елок, где их перерабатывают в щепку или мульчу. Этот способ наиболее экологически безопасен.
- Отнести елку на дачу или загородный дом. Ель может стать дополнительным средством для растопки или подкормки растений.
- Отдать елку животным. Сосна является хорошим кормом для некоторых животных, например, барсов, тигров, птиц.
- Использовать елку для творчества. Из елки можно сделать разные деревянные изделия, например, игрушки, мебель, декор.
Какие именно способы утилизации елки наиболее приемлемы, зависит от конкретных обстоятельств. Если у вас есть возможность сдать елку на переработку, это самый лучший вариант. Если в вашем городе нет таких пунктов приема, можно воспользоваться другими способами.
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Вот несколько советов по утилизации новогодней елки:
- Перед тем, как вынести елку на улицу, обязательно удалите из нее все украшения, гирлянды и прочий мусор.
- Если вы собираетесь увезти елку на дачу или загородный дом, обязательно измельчите ее. Это облегчит ее транспортировку и хранение.
- Если вы собираетесь использовать елку для творчества, также измельчите ее. Это позволит получить более качественный материал для изделий.
Напомним, мы уже писали, какая елка более экологична – искусственная или натуральная.
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