Что делать с живой елкой после праздников: 6 полезных советов

После окончания новогодних праздников многие люди задумываются над тем, как избавиться от живой елки. Нередко елки попадают в мусорные баки, что является нарушением правил утилизации.

Об этом пишет ТСН.

Чтобы правильно утилизировать новогоднюю елку, можно воспользоваться следующими способами:

Сдать елку на переработку. Во многих городах есть пункты приема новогодних елок, где их перерабатывают в щепку или мульчу. Этот способ наиболее экологически безопасен.

Отнести елку на дачу или загородный дом. Ель может стать дополнительным средством для растопки или подкормки растений.

Отдать елку животным. Сосна является хорошим кормом для некоторых животных, например, барсов, тигров, птиц.

Использовать елку для творчества. Из елки можно сделать разные деревянные изделия, например, игрушки, мебель, декор.

Какие именно способы утилизации елки наиболее приемлемы, зависит от конкретных обстоятельств. Если у вас есть возможность сдать елку на переработку, это самый лучший вариант. Если в вашем городе нет таких пунктов приема, можно воспользоваться другими способами.

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Вот несколько советов по утилизации новогодней елки:

Перед тем, как вынести елку на улицу, обязательно удалите из нее все украшения, гирлянды и прочий мусор.

Если вы собираетесь увезти елку на дачу или загородный дом, обязательно измельчите ее. Это облегчит ее транспортировку и хранение.

Если вы собираетесь использовать елку для творчества, также измельчите ее. Это позволит получить более качественный материал для изделий.

Напомним, мы уже писали, какая елка более экологична – искусственная или натуральная.

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