Что делать со слабой рассадой, чтобы она не умерла: чудо-средство

Как подкормить и спасти слабую рассаду

Холодная ночь может свести на нет все ваши старания по выращиванию рассады.Не беспокойтесь! Этот простой рецепт поможет вашим растениям быстро восстановиться.

Для лучшего эффекта используйте свежий раствор. Не рекомендуется использовать эту подкормку слишком часто. Соблюдайте правила агротехники: поливайте рассаду умеренно, снабдите ей достаточно света и тепла, пишет noviydoctor.com.

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Ингредиенты:

1 таблетка ацетилсалициловой кислоты (аспирина)

20 литров отстоявшейся воды

1 чайная ложка быстродействующих дрожжей

Приготовление:

Измельчите таблетку аспирина. Растворите ее в 20 литрах воды. Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте. Оставьте раствор в час.

Применение:

Можно поливать рассаду под корень или опрыскивать по листьям.

Результат:

Уже на следующий день вы заметите, что рассада окрепла,

появились новые листья,

и растения готовы к высадке в открытую почву.

Почему это работает?

Ацетилсалициловая кислота - известное антистрессовое средство,

который помогает растениям восстановиться после неблагоприятных условий.

Дрожжи – источник витаминов и микроэлементов,

стимулирующие рост и развитие растений.

Эта подкормка также подходит для томатов, перцев и баклажанов.

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