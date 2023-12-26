Что дешевле, принять душ или ванную: ответ специалистов

На что тратится больше воды

Экономия воды является важным вопросом для многих людей, беспокоящихся об окружающей среде и своем бюджете. Когда дело доходит до купания, возникает вопрос: что экономнее – душ или ванная?

Средняя продолжительность приёма душа составляет около восьми минут, а средняя насадка для душа тратит 8-12 литров в минуту. Следовательно, за один прием душа используется в среднем 64-96 литров воды, пишет ukr.media.

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Стандартная ванна вмещает примерно 200 литров, поэтому даже если наполнить ее наполовину это все равно составит около 100 литров воды.

Итак, на первый взгляд кажется, что ванна менее экономична, чем душ. Однако это не всегда так.

Если вы принимаете душ в течение нескольких минут, то он может быть более экономичным, чем ванна, даже если вы наполняете ее только наполовину.

К примеру, если вы принимаете душ в течение пяти минут, вы используете всего 32-60 литров воды. Это меньше 100 литров, которые используются для наполнения ванны наполовину.

Чтобы еще больше экономить воду при приеме душа, вы можете установить на душевую лейку насадку с ограничением потока. Эти насадки могут снизить расход воды до 50%.

Также можно экономить воду при принятии ванны, если сразу закрыть ливень и по степени наполнения регулировать температуру.

Вот несколько советов, как экономить воду во время купания:

Сократите продолжительность купания.

Используйте насадку с ограничением потока душа.

Закрывайте ливень во время принятия ванночки.

Искупайтесь вместе с членами семьи.

Принимайте душ вместо ванны, если вы не проводите в ней много времени.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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