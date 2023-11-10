Что добавить в кофе кроме сахара, чтобы он не был горьким: полезные советы

Если ваш кофе оказался слишком горьким, не спешите выливать напиток. Даже если вы ценитель черного кофе без сахара, уменьшить горечь поможет еще один ингредиент.

Эксперты страницы Yaskrava kava в Instagram раскрывают неожиданный ингредиент, который поможет избавиться от горечи – соль. Добавьте в напиток щепотку соли, немного, несколько кристалликов. Ионы натрия устраняют горький вкус, объясняют эксперты. Также они отмечают, что в некоторых странах, например, Норвегии, Турции, Венгрии, пить кофе с солью – это традиция.

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Относительно заваривания кофе в чашке эксперты рекомендуют учитывать некоторые важные моменты. Используйте свежие зерна для более полного раскрытия вкуса и аромата. Помол чаще всего используется самый мелкий для чистого и насыщенного напитка. Вода для заваривания должна быть горячей, идеальная температура – 90-95 градусов. После закипания откройте чайник на минуту, чтобы вода немного остыла. Также рекомендуют обдать чашку кипятка перед завариванием, чтобы сохранить тепло напитка.

Засыпьте 1-2 ч. л кофе мелкого помола на 100-150 мл воды, накройте блюдцем чашку и дайте напитку настояться около 4 мин. Перед тем как накрыть блюдцем, можно добавить специи, сахар, шоколад или другое по вашему вкусу, советуют эксперты. Такие мелочи могут значительно улучшить вкус и удовольствие кофе.

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