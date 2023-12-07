Что готовят на Святвечер: 12 традиционных украинских блюд, которые должны быть на столе

Вечером 24 декабря, в канун Рождества Христова, украинцы отмечают Сочельник. На столе обязательно должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 месяцев в году.

Самое главное блюдо на столе – Кутья. Для приготовления кутьи нужна пшеница, стакан мака, полстакана грецких орехов, яблоко и мед, пишет vsviti.

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Чтобы приготовить кутью, промойте пшеницу и замочите на ночь. Утром проварите пшеницу 3 часа. Мак запарьте в кипятке и разомните в ступке. Добавьте к охлажденной каше мак, мед, орехи и по желанию яблоко, нарезанное кубиками.

Традиционно кутью готовят с медом, маком и орехами. Но можно добавить и другие ингредиенты, такие как цукаты, сухофрукты, орехи других видов.

Обязательно на столе должен стоять узвар. Сухофрукты можно использовать любые, но лучше всего подойдут яблоки, груши и сушеные ягоды. Для приготовления узвара сухофрукты нужно промыть в теплой воде, залить водой и варить 30 минут. Затем добавить сахар и варить еще 5 минут. Перед подачей компот нужно охладить.

Еще одним традиционным рождественским блюдом являются голубцы с рисом и грибами. Традиционно на Сочельник готовят песни, поэтому мы предлагаем вам рецепт голубцов с грибами.

Для их приготовления нужно отварить рис, запарить сушеные грибы, измельчить лук и натереть морковь. Разберите капусту на листьях и проварите в кипятке 5-8 мин. Затем пожарьте лук и грибы, срежьте с листьев капусты жесткие прожилки. Смешайте рис, натертую морковь, добавьте лук с грибами и приправьте специями. Затем формируем голубцы и выкладываем их в посуду для запекания, имеющую крышку. На сковороде подогреваем отвар из сушеных грибов и томатную пасту, заливаем этой жидкостью голубцы. Отправляем их в духовку на полтора часа.

Вареники на столе символизируют обилие семьи. Тесто для вареников замешивают из пшеничной муки, холодной воды, растительного масла и соли. Оно должно быть эластичным, чтобы его можно было тонко раскатать.

Для начинки используют разные ингредиенты: картофель, тушеную капусту, картофель с капустой, картофель с грибами, с сыром, соленые или сладкие, с вишнями. Традиционно делают большую порцию вареников с картофелем, а в них бросают несколько с сюрпризом. Кому попадется вареник с гречкой, у того будет достаток, кому с сахаром - сладкая жизнь и т.д.

Постный борщ символизирует мир и согласие. Для его приготовления используют свеклу, морковь, капусту, лук, картофель, помидоры, томатную пасту, чернослив, грибы, чеснок, специи. Овощи нарезают и готовят отдельно. Свеклу отваривают или запекают, чернослив замачивают в воде. Лук, морковь, грибы и помидоры обжаривают на растительном масле. Капусту мелко шинкуют.

Все ингредиенты соединяют в кастрюле, заливают водой и готовят до готовности. Перед подачей борщ можно посыпать чесноком и петрушкой.

Сеченики из гороха – это постное блюдо, которое символизирует слезы Божией Матери. Для их приготовления нужно замочить горох в воде на ночь, затем отварить его и перетереть в пюре. Добавьте манную крупу, обжаренный лук, яйца и специи. Затем формируете котлетки, обрушите в сухарях и обжариваете до румяности.

Рыба символизирует веру, которая является неотъемлемой частью христианства. Ее можно готовить разными способами: жарить, запекать или варить.

Салат из соленых огурцов, кислой капусты и лука – это простое и вкусное блюдо, которое также символизирует изобилие. Для его приготовления требуется свежий лук, соленые огурцы, квашеная капуста, растительное масло и соль. Просто порежьте и смешайте все ингредиенты.

Песни драники символизируют обилие и плодородие. Для их приготовления требуются следующие ингредиенты: картофель, лук, масло, соль и перец.

Картофель и лук натирают на терке, отжимают лишнюю жидкость, солят и перчат по своему вкусу. Жарят драники на разогретом масле до золотистого цвета.

Вареный картофель с чесноком - это простое и сытное блюдо, которое также символизирует обилие. Рецепт прост: картошку чистят, нарезают кубиками и варят до готовности. Затем нужно слить воду, добавить перетертый чеснок, растительное масло и перец по вкусу.

Тушеная капуста с грибами — это традиционное украинское блюдо, символизирующее мощь, сплоченность и совместный плодотворный труд. Для ее приготовления нужна квашеная капуста, шампиньоны, луковица, зубчик чеснока, растительное масло и специи по вкусу.

Капусту заливают водой и тушат около получаса. Затем ее отжимают от излишней жидкости. Грибы и лук мелко нарезают и жарят на горячей сковороде. Сначала жарят лук, затем добавляют шампиньоны. К готовой смеси добавляют капусту и приправляют специями. Кушанье готовят от 15 минут, пока не испарится излишняя влага. Подают как холодной, так и горячей.

Калачи или хлеб – это еще одно традиционное украинское блюдо, которое является частью праздничного стола. Заведено, чтобы хозяйка пекла хлеб или праздничные калачи на сочельник и на Рождество.

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