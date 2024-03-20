Что известно о причудливом морском существе, имеющем тысячи глаз, что занимают более половины его тела (фото)

Небольшие моллюски хитоны поразили исследователей своими необычными глазами, которых нет больше ни у одного существа. Некоторые хитоны имеют тысячи крошечных звездочных глаз, встроенных в их раковины, с линзами из минерала арагонита.

Эти "глазки", хотя и примитивные, способны к подлинному зрению, различая формы и свет. Другие виды хитонов имеют "глазные пятна", функционирующие как пиксели, подобно сложным глазам насекомых, пишет sciencealert.

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Новое исследование проливает свет на эволюцию этих удивительных зрительных систем. Оказывается, глаза хитонов эволюционировали четыре раза у разных групп, что привело к двум видам зрения.

Четыре независимых эволюции глаз

"Мы не ожидали четырех независимых источников. Это довольно удивительно", – говорит биолог-эволюционист Ребекка Варни.

Исследователи изучали окаменелость и ДНК хитонов, чтобы составить эволюционное дерево. Обе зрительные системы эволюционировали дважды, быстро и для дальних родственников.

Глазные пятна появились 260-200 миллионов лет назад, вытеснив первые глаза с линзами. Затем глаза с линзами эволюционировали снова 150-100 миллионов лет назад. Глазные пятна снова появились 75-25 миллионов лет назад.

Почему эволюция повторялась?

Важную роль сыграли отверстия в раковинах хитонов. Виды с меньшим количеством отверстий эволюционировали более сложные глаза с линзами, а с большим количеством – более простые глазные пятна.

Как хитоны "видят"?

Этот вопрос исследователи еще не изучают. Известно, что у хитонов с глазными ракушками визуальная информация обрабатывается нервной структурой, охватывающей все тело.

Напомним, в водах у побережья Коста-Рики ученые обнаружили уникальный розовый глубоководный червь, плавающий как цветной ковер.

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