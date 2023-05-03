Что категорически нельзя делать на лунное затмение 5 мая
В ночь с 5 на 6 мая произойдет полутеневое лунное затмение. Такие явления обычно сопровождаются рядом предрассудков и запретов.
Периодом затемнения считается 9 часов до и после астрономического явления. Именно в это время нужно воздержаться от ряда действий, чтобы не навлечь беду. UAportal собрал основные запреты, связанные с лунным затмением.
Энергия в такие периоды становится деструктивной, поэтому следует отказаться от новых начинаний. Также нельзя:
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- отправляться в поездки, путешествия;
- стричь волосы.
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В день лунного затмения следует сдерживать эмоции и желания, поскольку они могут привести к неприятным последствиям. Также следует воздержаться от:
- выхода на улицу при затемнении;
- посещение врача;
- свадьба;
- подписание договоров;
- начала ремонта;
- покупки дорогостоящего имущества.
Напомним, 20 апреля жители Земли наблюдали гибридное солнечное затмение.
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