Что категорически нельзя выбрасывать в канализацию, чтобы не вызвать засор

Не все жидкости, используемые в обиходе, можно безопасно смывать в унитаз или сливать в раковину. В лучшем случае они приведут к засорению канализационной системы. Остальные же отходы могут попасть в ручьи или реки, а впоследствии – в питьевую воду.

Чтобы не создать проблем себе и окружающим, стоит знать, что лучше просто бросить в мусорку. Utopia описывает вещества, которые никак не должны попадать в канализацию.

Что категорически запрещено выбрасывать в канализацию

Лекарство не растворяется в сточных водах и не может быть отфильтровано на очистных сооружениях. Таким образом, существует риск, что частицы попадут в питьевую воду через грунтовые воды.

Пищевые отходы, остатки пищи и упаковка должны попадать не в унитаз, а в мусорные контейнеры. Особо опасны кулинарные жиры и масла. Они скапливаются на внутренних стенках труб и засоряют их.

Пестициды и удобрения. Химические вещества, присутствующие в этих продуктах, также представляют угрозу для грунтовых и питьевых вод, если их не утилизировать должным образом. Они не должны попадать в канализацию и другие отходы.

Влажные салфетки разного назначения – для снятия макияжа, освежающие, для чистки очков, детские салфетки и подгузники – следует утилизировать не в туалете, а в мусорных баках. То же касается предметов женской гигиены: тампонов, прокладок, косметических подкладок и ватных палочек. Все они могут вызвать засор канализации.

Хотя окурки сигарет загрязняют воду, они также могут причинить вред канализационной системе из-за засорения. Поэтому их тоже нужно утилизировать в контейнеры для бытовых отходов.

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Лаки и краски, а также растворители для этих веществ нельзя сливать в канализацию. Остатки таких продуктов следует сдавать в пункты сбора опасных отходов. Высохшие вещества не содержат растворителей, поэтому инструкции по их надлежащей утилизации обычно указаны на упаковке.

Наполнитель для кошачьих туалетов быстро слипается, образуя комки, и может стать причиной засорения канализационных труб.

Напомним, мы уже писали, какие предметы нельзя бросать в канализацию.

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