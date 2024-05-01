Что можно и что нельзя делать в Чистый четверг: главные традиции праздника

Чистый четверг в 2024 году приходится на 2 мая. В церквях в этот день проходит служба, упоминается последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками.

Верующие в этот день убирают в домах и обязательно должны мыться. Традиция Чистого Четверга происходит из библейских рассказов, когда перед Тайным ужином Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников.

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Традиции Чистого четверга

Кроме уборки верующие должны посетить храм и исповедоваться. Если на этот день приходится ваш день рождения, его праздновать можно. Разрешается пригласить гостей за праздничный стол, однако он должен быть постным и безалкогольным.

Однако свадьбу праздновать в Чистый Четверг не стоит. Считается, что это приведет к неприятностям.

В четверг в церкви нужно освятить соль. Считается, что она будет обладать целебными свойствами. В ночь со среды на четверг соль прожаривают на сковороде и добавляют немного муки. Затем эту четверговую соль освящают и когда возвращаются из церкви, сыпят немного под кроватью.

Также в церкви нужно купить свечи и отстоять всенощную службу. Одну из свечей зажгите в церкви и загадайте желание, чтобы в вашей семье было достаток. Когда свеча догорит, заберите огурец и поместите дома по образам.

В этот день нужно провести генеральную уборку не только в доме, но и во дворе. Желательно освободиться от ненужных вещей.

Убирать нужно тщательно, следует помыть окна, двери, снять паутину. В воду, которой моют дом, добавляют монетки и соль.

Когда нужно купаться в Чистый четверг

Считается, что в этот день вода становится целебной. Купаться нужно после 24 часов и до восхода солнца. Во время купания трижды читают Отче наш.

В старину в таз с водой бросали серебряную монетку и купались, пока солнце не взойдет.

Приметы на Чистый четверг

Идет дождь - ненастье продлится до июня;

Выпал снег – к жаркому лету;

Облачный день – до обильных урожаев;

Переменная погода – осень будет засушливая.

Что нужно делать в Чистый четверг

Убрать в доме и выбросить все старые и ненужные вещи;

Выстирать вещи и белье и просушить на воздухе;

Отдать долги, ничего не занимать, подарков не приносить.

Надо стричься, бриться, обрезать ногти.

В этот день обязательно посещали церковь и подавали подаяние при выходе из храма.

Что запрещено на Чистый четверг

Нельзя ссориться, ругаться

Нельзя брать в долг и что-то давать из дома

Запрещено плакать, обижаться, сердиться

Устраивать шумные праздники

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