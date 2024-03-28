Что можно сажать в марте в открытую почву: список от профессиональных огородников

Весна уже в разгаре, так что для дачников это означает начало нового года садоводства. С приходом марта пора открыть сезон посадки семян на рассаду, чтобы готовиться к будущему урожаю.

Ради успешного садового сезона опытные дачники рекомендуют ряд семенных растений, а также предоставляют ценные советы, что и когда сажать в открытую почву.

Обычно высаживать цветы под открытым небом начинают в середине апреля, а сроки истекают в первые числа мая. Если высаживать в теплицу, то сроки зависят от прогноза погоды, но лучше дождаться середины марта или начала апреля и затем высаживать только семена цветов. Что касается рассады овощей и зелени, то в открытую почву их высаживают, когда температура воздуха достигнет 15-17 градусов тепла.

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Растения для посадки в марте:

Овощи (семена в рассаду):

Помидоры, перец, баклажаны, капуста, сельдерей, лук, морковь, свекла, огурцы, петрушка, укроп, салат, шпинат.

Цветы:

Астра, бархатцы, василек, георгин, львиный зев, петуния, эхинацея.

Советы от опытных дачников:

Подготовьте почву: Тщательно продезинфицируйте почву перед посевом семян во избежание заражения.

Используйте высококачественные семена: Выбирайте только высококачественные семена от надежных поставщиков.

Соблюдайте календарь посева: Следите за календарем посева и высадки для оптимального использования времени.

Создайте комфортные условия для рассады: Обеспечьте рассаде достаточное освещение, тепло и влажность.

Регулярно ухаживайте за рассадой: Поливайте и подкармливайте растения, обеспечив им достаточную вентиляцию.

Садоводы советуют использовать специальные грунты для рассады. Добавьте в почву перлит или вермикулит для улучшения дренажа. Используйте фитолампу для дополнительного освещения.

Проводите пикирование рассады при необходимости. Вращайте рассаду к свету с разных сторон.

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