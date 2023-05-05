Что нельзя делать, если в доме маленькие дети – что делать, если ребенок плохо спит

Наши предки считали, что когда дети появляются в семье, то следует делать некоторые вещи. В частности важно соблюдать определенные предрассудки и при первом купании.

Нельзя из хаты брать вечером, а днем можно взять. Так считает одна из сельских жительниц, сообщает TikTok-канал "Деревня ДУБА".

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"Вечером – не дай Бог (что-то взять, – ред.), потому что ребенок спать не будет", – убеждает бабушка.

Надо что-нибудь принести в дом. Перед тем как смотреть впервые на ребенка, нужно сначала посмотреть на потолок, а потом уже на младенца. Иначе ребенок может пищать, плакать, может ему стать нехорошо.

"Хотя и когда, хоть и теперь", – рассказала бабушка.

По собственному опыту женщина добавила, что если с ребенком что-то не то, надо из спички серу в священную водную счистить, да и обмыть этой водой младенца. А воду вылить на дерево где-то вверх. По ее словам, это действительно помогает.

Сразу после рождения ребенка под подушку или матрас, где голова, нужно класть нож. Также нож, соль, уголь и артос (священный хлеб, похожий на просфорку) следует класть в первую купель ребенка.

Нож – это защита от дьявола. Поскольку "ребенок имеет ангела, да и сам еще ангел (все видит, но сказать ничего не может), а когда он с ножом, то злой дух к ней не подойдет. В таком случае лучше брать не простой нож, а освященный в церкви. Это можно сделать на Пасху, просто положив этот предмет в корзину.

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В комментариях к сообщению украинцы посоветовали, что в первую купель ребенка нужно класть копейки – на богатство, расческу – на красоту, ручку – для хорошего обучения и ума.

Также после первого купания не нужно вечером выливать воду ребенка, только утром. Лучше всего это сделать в том месте, где никто не ходит или под деревом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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