Что нельзя делать перед Рождеством: приметы и предрассудки

С приходом зимы многие начинают убирать дом от старых вещей. Однако, согласно народным приметам, существуют вещи, которые лучше не делать зимой, поскольку это может привести к неудачам и бедам.

Об этом пишет Ukr.media.

Нельзя выбрасывать праздничные украшения

Выброс праздничных украшений после окончания праздников может разрушить положительную энергию, которую они принесли в дом. Поэтому лучше хранить их до следующего года. Выбрасывать их можно только в случае повреждения.

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Нельзя выбрасывать любимую одежду

Любимые вещи часто сохраняют в себе энергию и воспоминания. Считается, что выброс таких предметов в зимний период может "перебить" положительную энергетику. Поэтому любимые вещи перед Новым годом точно не стоит избавляться.

Нельзя выбрасывать сувениры из путешествий

Сувениры по путешествиям часто несут в себе дух новых мест и впечатлений. Существует мнение, что выброс их может привести к потере связи с приключениями и уменьшению внутреннего богатства. Поэтому лучше хранить сувениры из путешествий, чтобы они напоминали о приятных моментах жизни.

Нельзя выбрасывать цветочные горшки без растений

Цветочные горшки без растений можно наполнить новыми цветами или использовать в декоре. Считается, что избавление от горшков может стать причиной ряда бед и неудач в жизни каждого человека. Поэтому лучше не выбрасывать цветочные горшки, а обрести им новое применение.

Нельзя выбрасывать списки несбывшихся желаний

Листки бумаги с несбывшимися желаниями или планами лучше не выбрасывать. Они ведь являются отражением наших мечтаний и стремлений. Если желание или планы не были реализованы, следует приложить все усилия, чтобы исправить это.

Конечно, верить в народные приметы или нет – личное дело каждого. Однако, если вы хотите избежать неудач и бед, лучше следовать этим советам.

Напомним, мы уже писали, какие новогодние украшения не стоит вешать на елку.

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