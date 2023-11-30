Что нельзя делать в День Андрея Первозванного: традиции и предрассудки

Праздник Дня Андрея Первозванного отмечается в честь одного из двенадцати апостолов Христа. Святого Андрея, как его еще называют Первозванным, чтят в христианском календаре. Хотя новый стиль празднования даты сменил календарь, традиции и обычаи празднования остаются неизменными.

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Кто такой Андрей Первозванный

Андрей родился в Галилее, в городе Вифсаиде, в начале I века, в семье рыбака. Издавна отмечал свое преданное служение Богу, не женясь. После чувства проповеди Иоанна Предтечи о приходе Мессии Андрей стал его учеником. Согласно преданию, Андрею выпала честь быть первым названным апостолом Иисуса Христа, который дал ему фамилию Первозванный. Он был свидетелем Воскресения и Вознесения Христова и имел большой вклад в распространение христианства.

После Вознесения Христа Андрей проповедовал в языческих странах, дойдя даже до Киева и Новгорода. По свидетельству, по возвращении к язычникам, его распяли на кресте. Мощи апостола были перенесены в Константинополь и позже – в Италию.

Когда День Андрея Первозванного

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Это привело к тому, что День Андрея Первозванного по новому стилю теперь отмечается 30 ноября, на 13 дней раньше, чем раньше.

Андреев день – традиции праздника

В этот день верующие традиционно посещают храм для чествования святого. Андрея Первозванного считают покровителем моряков и рыбаков, потому просят его защитить их по их делам. Также святого просят защищать семьи, укреплять веру и содействовать единству людей, о счастливом браке и милосердии к ближним.

В народном календаре 30 ноября или Андреев день, известный как Андрей Осенний. Традиционно, в этот день семьи накрывают богатый стол, и хотя идет Рождественский пост, блюда должны быть песни. По фольклору, это тоже время для гаданий, даже если церковь не одобряет эту практику.

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного

По традиционным обычаям, в День Андрея Первозванного запрещено:

Ругаться, особенно с родственниками.

Проделывать тяжелую работу по дому.

Шить, вышивать, вязать, ткать, прясть.

Устраивать громкие застолья.

По поверьям, в этот день нечистая сила обладает особой мощью, поэтому рекомендуется воздержаться от лишних дел и избегать гостей дома.

Напомним, UAportal также рассказал об истории Дня святого Николая, традиции праздника, и что не стоит делать в этот день.

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