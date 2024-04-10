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Что нельзя делать в каждый день недели после Пасхи: традиции и запреты

Игорь Романько

Что запрещено делать в каждый день недели после Пасхи

Пасха – один из самых важных праздников в Украине. После недели поста приходит время для радости, веселья и семейных мероприятий. Но, кроме традиционных развлечений, существуют определенные ограничения и запреты, о которых мы вам расскажем.

Об этом пишет nv.ua. Помните, что это общие традиции. В разных регионах Украины могут быть свои особенности. Самое главное – провести это время с радостью и любовью к ближним.

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Понедельник:

  • Этот день посвящен отдыху и общению с близкими.
  • Традиционно готовят полесскую кутью, символизирующую единение семьи.
  • В этот день не рекомендуется.

Вторник:

  • Раньше в этот день облили холодной водой тех, кто проспал утренние молитвы.
  • Только женщины ходили в гости, а мужчины оставались дома.
  • Искали хохот и топтали его, чтобы и на следующий год его было много.
  • Веселье разрешалось, но с воздержанием.

Среда:

  • Время для развлечений, танцев и веселья.
  • Девушки гадали на суженого.
  • Начинали водить хороводы, продолжавшиеся до Троицы.

Четверг:

  • Новая Пасха – день, когда умершие присоединяются к празднованию.
  • Родственники идут на кладбище, убираются на могилах и молятся за усопших.
  • Девушки призвали весну песнями.
  • Ребята могли находить себе невест.

Пятница:

  • Освящение воды в храмах.
  • Прощенный день: близкие родственники идут к молодоженам.
  • Мужчины варят пиво, которое, по поверью, приносит обилие.
  • Девушки умывались ледяной водой для красоты и здоровья.
  • Тесть и теща приглашают в гости родителей зятя.

Суббота:

  • Игра в катание яиц.
  • Верующие идут в храм на прощание со Светлой неделей.
  • Приглашают гостей и покрывают богатый стол.
  • Родители идут в гости к молодоженам.

Воскресенье:

  • Ведущее воскресенье: провожают Пасху, встречают весну, мужчины идут на работу.
  • Первый день поминальной Томиной недели.
  • Не рекомендуется сидеть дома незамужним девушкам и холостякам.

Напомним, священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище.

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