Что нельзя делать в каждый день недели после Пасхи: традиции и запреты
Что запрещено делать в каждый день недели после Пасхи
Пасха – один из самых важных праздников в Украине. После недели поста приходит время для радости, веселья и семейных мероприятий. Но, кроме традиционных развлечений, существуют определенные ограничения и запреты, о которых мы вам расскажем.
Об этом пишет nv.ua. Помните, что это общие традиции. В разных регионах Украины могут быть свои особенности. Самое главное – провести это время с радостью и любовью к ближним.
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Понедельник:
- Этот день посвящен отдыху и общению с близкими.
- Традиционно готовят полесскую кутью, символизирующую единение семьи.
- В этот день не рекомендуется.
Вторник:
- Раньше в этот день облили холодной водой тех, кто проспал утренние молитвы.
- Только женщины ходили в гости, а мужчины оставались дома.
- Искали хохот и топтали его, чтобы и на следующий год его было много.
- Веселье разрешалось, но с воздержанием.
Среда:
- Время для развлечений, танцев и веселья.
- Девушки гадали на суженого.
- Начинали водить хороводы, продолжавшиеся до Троицы.
Четверг:
- Новая Пасха – день, когда умершие присоединяются к празднованию.
- Родственники идут на кладбище, убираются на могилах и молятся за усопших.
- Девушки призвали весну песнями.
- Ребята могли находить себе невест.
Пятница:
- Освящение воды в храмах.
- Прощенный день: близкие родственники идут к молодоженам.
- Мужчины варят пиво, которое, по поверью, приносит обилие.
- Девушки умывались ледяной водой для красоты и здоровья.
- Тесть и теща приглашают в гости родителей зятя.
Суббота:
- Игра в катание яиц.
- Верующие идут в храм на прощание со Светлой неделей.
- Приглашают гостей и покрывают богатый стол.
- Родители идут в гости к молодоженам.
Воскресенье:
- Ведущее воскресенье: провожают Пасху, встречают весну, мужчины идут на работу.
- Первый день поминальной Томиной недели.
- Не рекомендуется сидеть дома незамужним девушкам и холостякам.
Напомним, священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище.
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