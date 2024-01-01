Что нельзя делать в первые дни Нового года, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать в первые дни Нового года 2024 года

1 января в Украине отмечают Новый год. Этот праздник имеет давнюю историю и связан со многими традициями и приметами. Одним из известнейших традиционных обрядов на Новый год является засевание. Утром 1 января мальчики или мужчины засыпают хозяев дома зерном, желая им благополучия и счастья на весь год.

Еще одной традицией является приглашение за праздничный стол всех желающих. Этот обряд должен символизировать обилие и щедрость. Также считается, что 1 января хорошо помогать нуждающимся. Этот поступок принесет удачу и защитит от бед на весь год, пишет РадиоТрек.

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Народные приметы на Новый год могут рассказать о погоде, урожае и будущем. Вот некоторые из них:

Если на Василия туман или снег – жди урожайный год.

Если в этот день на улице дует ветер, то будет щедрый урожай орехов.

Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна – поздней.

Что нельзя делать в первые дни января

Есть также ряд запретов на Новый год. Считается, что их нарушение может привести к несчастью.

Вот некоторые из них:

Нельзя одалживать деньги, иначе весь год будете жить в нищете.

Нельзя выполнять работу по дому, иначе весь год будете работать, а не отдыхать.

Нельзя выносить мусор, иначе вынесете счастье из дома.

Нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и выяснять отношения.

Нельзя, чтобы первой в дом 1 января заходила женщина, считается, что это может принести несчастье в новом году.

Эти традиции и приметы сохраняются в Украине многие столетия. Они помогают людям создать праздничную атмосферу и поверить в лучшее будущее.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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