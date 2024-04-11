Что нельзя добавлять в паску, чтобы не испортить выпечку

Что нельзя добавлять в тесто для паски

Пасха без пасхи – не Пасха. Эта ароматная выпечка символизирует тело Христа, поэтому к его приготовлению следует подойти с ответственностью. Сегодня мы поделимся с вами несколькими секретами, которые помогут вам испечь идеальный пояс, который будет нежным, рыхлым и влажным внутри.

Следуя этим простым советам с сайта ТСН, вы сможете испечь настоящий шедевр, который порадует вас и ваших близких на Пасху. Помните, что главное это любовь и терпение, которые вы вложите в свою выпечку. Светлой вам Пасхи.

Итак, чего же следует избегать при выпекании паски?

1. Непросеянная мука:

Комочки в тесте помешают пасхе равномерно пропекаться.

В готовой выпечке могут попадаться грубые частицы, которые испортят ее вкус и текстуру.

2. Неправильная форма:

Используйте специальную разборную форму или одноразовые бумажные формочки.

Не вынимайте паска из формы, пока она полностью не остынет.

3. Различная температура ингредиентов:

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Холодная или горячая вода/молоко могут плохо растворить дрожжи, из-за чего паска "упадет" во время выпечки.

4. Спешка:

Тесто для паски нужно долго вымешивать.

Оно должно легко отставать от посуды и рук.

5. Неправильная температура выпечки:

Для газовой печи: 200-220°C.

Для электрической печи: 180°C.

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

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