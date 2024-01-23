Что нельзя готовить в алюминиевой посуде: испортят вкус блюда

Алюминиевая посуда является одним из самых популярных видов кухонной утвари. Он легок, прочен и имеет доступную цену.

Однако есть мнение, что алюминий может быть вредным для здоровья. Об этом пишет ТСН.

Вреден ли алюминий?

В чистом виде алюминий не токсичен. Однако он может вступать в реакцию с кислотами, содержащимися в некоторых продуктах питания. В результате образуются соли алюминия, которые могут скапливаться в организме и отрицательно влиять на здоровье.

Что нельзя готовить в алюминиевой посуде?

К продуктам, которые нельзя готовить в алюминиевой посуде, относятся:

Кислые блюда: борщ, фасоль в томатном соусе, капуста тушеная, маринады, соусы на основе уксуса и лимонного сока.

Кисломолочные продукты: сметана, ряженка, творог, кефир.

Продукты, богатые витаминами C и E: фрукты, овощи, зелень.

Соленая рыба.

Что можно готовить в алюминиевой посуде?

В алюминиевой посуде можно готовить блюда, не содержащие кислоты или содержащие их в небольшом количестве. К таким блюдам относятся:

Вареное мясо, рыба, овощи.

Молочные каши.

Макароны.

Яйца.

Блюда из теста.

Как использовать алюминиевую посуду безопасно?

Чтобы минимизировать риск попадания солей алюминия в организм, нужно соблюдать следующие правила:

Не готовьте в алюминиевой посуде кислые блюда.

Не храните в алюминиевой посуде продукты, содержащие кислоты.

Регулярно мойте алюминиевую посуду с использованием моющих средств.

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Альтернатива алюминиевой посуде

Если вы озабочены возможной вредностью алюминия, вы можете использовать альтернативные виды кухонной утвари. К таким видам относятся:

Нержавеющая сталь.

Эмалированная посуда.

Керамика.

Чугун.

Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами и не выделяют вредные вещества в пищу.

Напомним, мы уже писали, чем отмыть жирную посуду без химии.

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