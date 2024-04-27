Что нельзя сажать у моркови, чтобы она не выросла мелкой
Морковь – популярный овощ, выращиваемый на многих огородах. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, какие растения можно сажать рядом с морковью, а какие нет.
Следуя этим простым правилам соседства, которыми поделились на сайте "РадиоТрек", вы сможете вырастить богатый урожай вкусной и полезной моркови!
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Благоприятные соседи:
- Лук: отпугивает вредителей моркови, например морковную муху.
- Огурцы не вредят моркови, а также могут защитить ее от некоторых болезней.
- Чеснок: обладает фитонцидными свойствами, подавляющими рост сорняков.
- Салат: неприхотлив к условиям выращивания, поэтому может стать хорошим компаньоном для моркови.
Нежелательные соседи:
- Укроп: привлекает вредителей моркови, а также может убирать из почвы питательные вещества, необходимые для роста корнеплодов.
- Петрушка: выделяет эфирные масла, которые могут оказывать негативное влияние на рост моркови.
- Анис: имеет схожие с петрушкой свойства.
- Сельдерей: также может подавлять рост моркови.
Важно:
- Не сажайте морковь на одном месте два года подряд.
- Соблюдайте севооборот, чтобы почва не истощалась.
- Регулярно пропалывайте грядки с морковью, чтобы удалять сорняки.
- Поливайте морковь по мере необходимости, не допуская пересыхания грунта.
- Подкармливайте морковь минеральными и органическими удобрениями.
Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.
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