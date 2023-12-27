Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2024, чтобы не испортить человеку нрав

В канун Нового года перед каждым встает вопрос, что подарить близким. Хочется, чтобы подарок был не только полезен, но и приятен, а также принес удачу и счастье в следующем году.

Согласно китайскому гороскопу, 2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш подарок был максимально удачным, выбирайте что-нибудь связанное с этим символом, пишет УНИАН.

Читайте также: Продуманные и незабываемые: как выбрать удачный подарок

Вот несколько идей:

Одежда или обувь с изображением дракона. Это может быть свитер, кофточка, шарф, шапка, перчатки, туфли или сапоги.

Украшения с зелеными или изумрудными камнями. Например, изумруд, нефрит или хризолит.

Например, изумруд, нефрит или хризолит. Книги с драконами. Это могут быть детские книги, фэнтези романы или даже учебники по драконологии.

Это могут быть детские книги, фэнтези романы или даже учебники по драконологии. Сертификат для обучения или курсы, связанные с драконами. Например, курсы по изучению китайского языка или культуры, курсы по фехтованию или боевым искусствам.

Если вы не хотите увязывать свой подарок с символикой года, выбирайте что-то, отвечающее интересам или потребностям вашего близкого человека. К примеру, если она любит читать, подарите ей любимую книгу или книгу автора, которого она еще не читала. Если он любит спорт, подарите ему спортивный инвентарь или абонемент в спортзал.

Вот несколько вещей, которые не стоит дарить на Новый год Дракона:

Пустой кошелек. Это символизирует нищету. Если вы хотите подарить кошелек, положите туда хотя бы несколько монет или купюр.

Это символизирует нищету. Если вы хотите подарить кошелек, положите туда хотя бы несколько монет или купюр. Часы. Это символизирует быстрое течение времени и разлуку.

Это символизирует быстрое течение времени и разлуку. Свечи. Это символизирует похороны.

Это символизирует похороны. Ножи. Это символизирует ссоры и несчастные случаи.

Это символизирует ссоры и несчастные случаи. Нижнее белье. Это символизирует измены и уход из семьи.

Конечно, эти правила не догмы. Если вы точно знаете, что близкий человек не верит в такие приметы, вы можете смело подарить ему что угодно. Но если вы хотите, чтобы ваш подарок принес счастье и удачу, лучше придерживаться этих рекомендаций.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!