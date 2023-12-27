Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2024, чтобы не испортить человеку нрав
В канун Нового года перед каждым встает вопрос, что подарить близким. Хочется, чтобы подарок был не только полезен, но и приятен, а также принес удачу и счастье в следующем году.
Согласно китайскому гороскопу, 2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш подарок был максимально удачным, выбирайте что-нибудь связанное с этим символом, пишет УНИАН.
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Вот несколько идей:
- Одежда или обувь с изображением дракона. Это может быть свитер, кофточка, шарф, шапка, перчатки, туфли или сапоги.
- Украшения с зелеными или изумрудными камнями. Например, изумруд, нефрит или хризолит.
- Книги с драконами. Это могут быть детские книги, фэнтези романы или даже учебники по драконологии.
- Сертификат для обучения или курсы, связанные с драконами. Например, курсы по изучению китайского языка или культуры, курсы по фехтованию или боевым искусствам.
Если вы не хотите увязывать свой подарок с символикой года, выбирайте что-то, отвечающее интересам или потребностям вашего близкого человека. К примеру, если она любит читать, подарите ей любимую книгу или книгу автора, которого она еще не читала. Если он любит спорт, подарите ему спортивный инвентарь или абонемент в спортзал.
Вот несколько вещей, которые не стоит дарить на Новый год Дракона:
- Пустой кошелек. Это символизирует нищету. Если вы хотите подарить кошелек, положите туда хотя бы несколько монет или купюр.
- Часы. Это символизирует быстрое течение времени и разлуку.
- Свечи. Это символизирует похороны.
- Ножи. Это символизирует ссоры и несчастные случаи.
- Нижнее белье. Это символизирует измены и уход из семьи.
Конечно, эти правила не догмы. Если вы точно знаете, что близкий человек не верит в такие приметы, вы можете смело подарить ему что угодно. Но если вы хотите, чтобы ваш подарок принес счастье и удачу, лучше придерживаться этих рекомендаций.
Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.
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