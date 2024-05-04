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Что нужно делать в субботу перед Пасхой: правила и советы от митрополита

Цихоцкая Мария

Что нужно делать в субботу перед Пасхой: правила и советы от митрополита
В церквях в этот день проходит торжественное богослужение

Великая суббота – это день перед Пасхой, посвященный воспоминанию о распятии и погребении Иисуса Христа. Этот день имеет особую атмосферу покоя и смирения, ведь верующие сосредотачиваются на глубоких размышлениях о жертве Спасителя. В церквях в этот день проходит торжественное богослужение, где верующие вспоминают о страданиях Христа и ожидают его воскресения. Великая суббота – время для искренней молитвы и покаяния. Об этом пишет ТСН.

Кроме того, в этот день верующие просят у Бога прощения грехов, благодарят его жертву и молятся за мир в мире. В Великую субботу они соблюдают строгий пост. Еда должна быть простой и постной, а развлечения и веселье – неуместны. В этот день верующие убирают в доме, готовят пасхи и пасхальные яйца, а также делают другие приготовления к празднику.

Что можно делать в Великую субботу:

  • Посещать богослужение
  • Молиться
  • Помогать нуждающимся
  • Готовить пасхи и пасхальные яйца
  • Убирать в доме
  • Читать Библию
  • Слушать духовную музыку
  • Размышлять о жизни и смерти Иисуса Христа

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Чего нельзя делать в Великую субботу:

  • Веселиться и развлекаться
  • Ссориться и ругаться
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Есть мясо, молочные продукты и яйца
  • Заниматься тяжелым физическим трудом
  • Работать в саду и на огороде
  • Ходить на кладбище

Великая суббота – это не просто день отдыха, но время для духовного очищения и единения с Богом. Используйте этот день, чтобы помолиться, покаяться в своих грехах и подготовиться ко встрече Пасхи с чистым сердцем.

Напомним, мы уже писали, что нужно класть в пасхальную корзину, чтобы привлечь достаток и счастье.

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