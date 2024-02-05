Что нужно добавлять в кондиционер, чтобы волосы были как из салона

Роскошные волосы – это не только мечта, но и реальность, доступная каждой. Вместо покупать дорогие средства, попробуйте добавить в кондиционер один секретный ингредиент – оливковое масло. Вы заметите результат довольно быстро. Об этом пишет Telegraf.

Чем полезно оливковое масло для волос?

Оливковое масло богато витаминами E, A, K, а также антиоксидантами, которые питают, увлажняют и восстанавливают волосы.

Масло делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми.

Она помогает избавиться от сухости, ломкости и секущихся кончиков.

Оливковое масло также может помочь замаскировать седину.

Как использовать оливковое масло для волос?

Как дополнение к кондиционеру:

Добавьте в миску несколько капель оливкового масла (1-2 чайные ложки) к вашему обычному кондиционеру.

Перемешайте и нанесите на влажные волосы после мытья.

Оставьте на 15-20 минут, затем смойте.

Как несмываемый кондиционер:

Смешайте оливковое масло с небольшим количеством кокосового или миндального масла.

Нанесите смесь на кончики волос, избегая корней.

Не смывайте.

Как маска для волос:

Нанесите оливковое масло на волосы по всей длине, включая корни.

Оставьте на 30 минут-1 час.

Смойте шампунем.

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Важные советы:

Не используйте оливковое масло слишком часто, 1-2 раза в неделю будет достаточно.

Не наносите оливковое масло на корни волос, если у вас жирные волосы.

Перед использованием оливкового масла убедитесь, что оно теплое.

Вы можете использовать оливковое масло в чистом виде или добавить в него другие полезные ингредиенты, такие как мед, йогурт или алоэ вера.

Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.

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