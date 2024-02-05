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Что нужно добавлять в кондиционер, чтобы волосы были как из салона

Цихоцкая Мария

Что нужно добавлять в кондиционер, чтобы волосы были как из салона

Роскошные волосы – это не только мечта, но и реальность, доступная каждой. Вместо покупать дорогие средства, попробуйте добавить в кондиционер один секретный ингредиент – оливковое масло. Вы заметите результат довольно быстро. Об этом пишет Telegraf.

Чем полезно оливковое масло для волос?

  • Оливковое масло богато витаминами E, A, K, а также антиоксидантами, которые питают, увлажняют и восстанавливают волосы.
  • Масло делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми.
  • Она помогает избавиться от сухости, ломкости и секущихся кончиков.
  • Оливковое масло также может помочь замаскировать седину.

Как использовать оливковое масло для волос?

  1. Как дополнение к кондиционеру:
  • Добавьте в миску несколько капель оливкового масла (1-2 чайные ложки) к вашему обычному кондиционеру.
  • Перемешайте и нанесите на влажные волосы после мытья.
  • Оставьте на 15-20 минут, затем смойте.
  1. Как несмываемый кондиционер:
  • Смешайте оливковое масло с небольшим количеством кокосового или миндального масла.
  • Нанесите смесь на кончики волос, избегая корней.
  • Не смывайте.
  1. Как маска для волос:
  • Нанесите оливковое масло на волосы по всей длине, включая корни.
  • Оставьте на 30 минут-1 час.
  • Смойте шампунем.

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Важные советы:

  • Не используйте оливковое масло слишком часто, 1-2 раза в неделю будет достаточно.
  • Не наносите оливковое масло на корни волос, если у вас жирные волосы.
  • Перед использованием оливкового масла убедитесь, что оно теплое.
  • Вы можете использовать оливковое масло в чистом виде или добавить в него другие полезные ингредиенты, такие как мед, йогурт или алоэ вера.

Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.

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