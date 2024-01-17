Что нужно купить в январе, чтобы привлечь удачу и богатство

Январь – это время новых начинаний, и многие используют этот месяц для того, чтобы очистить свой дом и жизнь от старого и приобрести новые вещи. Но какие предметы могут привлечь удачу и процветание в новом году?

Об этом пишет Ukr.media.

Красный цвет

Красный цвет считается символом удачи и положительной энергии во многих культурах мира. Покупка декоративных элементов или предметов одежды в яркой красной гамме может не только сделать ваш дом более стильным, но и усилить энергетику на благоприятные изменения.

Золотые детали

Золото с давних времен ассоциируется с обилием и роскошью. Покупка золотых деталей, будь то украшения, посуда или элементы декора, может стать магическим ключом к притоку финансового благополучия в дом.

Ароматические свечи

Ароматические свечи с разными запахами не только создают уют в доме, но и могут привнести разные положительные энергии. Выбирайте ароматы, которые ассоциируются с успехом, например лаванду или цитрусовые.

Зеркало

Зеркала считаются особыми предметами, способными отражать энергию и создавать гармонию. Разместите зеркало так, чтобы оно привлекало свет и энергию к дому. Это может стать символом успеха. Однако помните, что если зеркало неправильно, оно может принести негативный эффект в жизнь.

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Растения с круглыми листьями

Растения с круглыми листьями, такие как денежное дерево или фикус, ассоциируются с богатством и обилием. Приобретение таких растений и размещение в доме может стать символом процветания и финансового успеха.

Книги

Январь – отличное время для обучения и саморазвития. Покупка книг, курсов или инструментов для самостоятельного обучения может стать ключом к новым возможностям и привлечению успеха в карьере и личной жизни.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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