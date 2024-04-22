Что нужно первым съесть на Пасху: это знают не все
Пасхальный пост, который длится 48 дней, является одним из самых строгих в христианской традиции. Поэтому важно правильно начать употребление скоромной пищи после ее окончания. Время разговливания зависит от времени похода на пасхальную юслужбу. Кроме того, есть определенные правила выхода из поста, о которых следует знать. Об этом пишет УНИАН.
Когда можно разговляться:
- Если вы ночью были на службе: сразу после литургии и причастия.
- Если вы утром посетили церковь после прихода домой.
- Если вы по какой-то причине не были в церкви: по окончании всех служб.
Как разговляться:
- Начните с небольшой порции легкой пищи, чтобы не перегрузить пищеварительную систему.
- Отдавайте предпочтение натуральным продуктам: мясу, рыбе, сыру, овощам, фруктам.
- Не употребляйте алкогольные напитки в больших количествах.
- В течение дня пейте много воды.
Что обязательно должно быть на Пасху:
- Пасха: символ тела Христова.
- Пасхальные яйца: символ крови Христовой.
- Сыр или творожный кулич: символ Великого поста.
- Мясо: символ богатства и сытой жизни.
- Соль: символ очистки и защиты.
- Хрен: символ горечи распятия.
- Красное вино: символ крови Христовой.
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Что делать на Пасху: традиции
- Собрать пасхальную корзину.
- Надеть праздничную одежду.
- Посетить богослужение.
- Накрыть праздничный стол.
- Поделиться куличом и яйцами с близкими.
- Соревноваться в разбивании яиц.
- Принимать гостей.
- Давать милостыню нуждающимся.
- Посетить могилы умерших родственников (после Пасхи).
Чего нельзя делать на Пасху: запреты
- Тяжело работать.
- Переедать и употреблять много алкоголя.
- Проводить магические ритуалы.
- Устраивать генеральную уборку.
- Делать ремонт.
- Работать в саду и в огороде.
- Ездить на кладбище (для этого есть специальные поминальные дни).
Помните, что Пасха – это не просто день обильных трапез, но и праздник духовного очищения и единения с близкими.
Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в Пасхальной корзине.
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