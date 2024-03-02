Что нужно сделать с чесноком перед посадкой, чтобы дал хороший урожай

Чеснок – одна из немногих культур, которую можно сажать даже в прохладную погоду. Но сначала стоит подготовить зубчики, чтобы спасти будущий урожай от злейшего врага – луковой мухи.

Раньше мы делились рецептом раствора для замачивания семян. Теперь расскажем, как разделать чеснок перед посадкой. Об этом пишет Телеграф.

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Подготовка чеснока к посеву

Перед тем как попасть в землю, чеснок следует подготовить. Это снизит риск приступа вредителей почти до нуля. Сначала разделите головку на отдельные зубчики и избавьтесь от поврежденных - они не дадут хорошего урожая.

Затем окуните чеснок в специальную ванну. В емкость из 3 л воды добавьте 1 неполную ст. л. соли, перемешайте. Опустите туда зубчики на 2-3 часа. После этого как можно быстрее высадите их в грунт.

Это надежный профилактический метод. Вредители не будут трогать чеснок и вы соберете хороший урожай!

Напомним, мы уже писали, какие культуры следует посадить вместе с чесноком.

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