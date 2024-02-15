Что нужно сделать с растениями в саду в феврале, чтобы они были здоровыми
Хотя февраль – это все еще зимний месяц, и сад находится в состоянии покоя, для опытного садовода это время для первых шагов нового сезона. Есть ряд задач, которые лучше выполнить до наступления весны, чтобы подготовить сад к пробуждению.
Помните, что февраль – это время для планирования и подготовки, а март уже встретит вас теплом и разбудит ваш сад к новой жизни, пишет prostoway.
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Что же нужно сделать в феврале?
1. Снегосбережение:
- Если в вашем саду недостаточно снежного покрова, перенесите часть снега в приствольные круги деревьев и кустарников. Это поможет защитить корневую систему от морозов.
2. Уборка снега:
- Встряхивайте толстый слой снега из веток деревьев и кустарников, чтобы избежать их обламывания.
3. Разрушение наступления:
- Разбивайте плотные наста у деревьев, ведь он задерживает доступ кислорода к корням.
4. Обзор плодовых деревьев:
- Осмотрите плодовые деревья на наличие повреждений от грызунов.
5. Защита деревьев:
- Зачистите раны на коре деревьев, обработайте их специальной пастой и обмотайте дышащим материалом.
Дополнительные советы:
- Произведите ревизию садового инвентаря, при необходимости произведите ремонт или приобретите новые инструменты.
- Проверьте запасы семян и удобрений, составьте план посадок на весенний сезон.
- Замочите семена ранних овощей для проращивания.
- Позаботьтесь о подкормке птиц, которые помогут в борьбе с вредителями.
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