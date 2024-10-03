Что нужно сделать в саду и огороде в октябре: дачники подсказали

С наступлением осени садоводы и огородники приступают к важным подготовительным работам, чтобы обеспечить растениям комфортную зимовку. Параллельно продолжается высадка новых саженцев.

Октябрь – время активной подготовки сада к холодам, при этом идет сбор урожая и завершаются сентябрьские работы. Портал РБК-Украина подготовил список необходимых садово-огородных задач на октябрь.

Работы в саду в течение октября

Уборка урожая

Приоритетной задачей октября является сбор урожая. Начинают с зимних сортов яблок и груш, выбирая для этого сухой день. Также собирают поздние сорта столового винограда и аронию. Завершают сбор урожая айвой в середине месяца.

Уход за газоном

Продолжается скашивание газона, но высота остается на 1-3 см выше обычной для предотвращения образования плесени. Последнее скашивание рекомендуется провести 15-20 октября.

Обрезка растений

В начале месяца, когда прекращается сокодвижение, обрезают малину и актинидию для формирования куста и защиты от паразитов. Розы подрезают минимально, удаляя только поврежденные ветки.

Защита от вредителей

Во второй половине октября после первых заморозков яблони и груши обрабатывают 5% раствором мочевины для профилактики парши.

Побелка деревьев

Для защиты стволов и веток от солнечных ожогов зимой и весной производят побелку водоэмульсионной краской или известковым раствором.

Обработка почвы

Перекапывание грунта на глубину 5-8 см, а вокруг плодовых деревьев до 20 см помогает уменьшить количество вредителей. Оптимальное время – когда листья начинают желтеть.

Внесение удобрений

Для лучшей перезимовки растений в октябре вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, обычно при перекапывании.

Посадка растений

После опадания листья пересаживают деревья и кустарники, высаживают розы и кустарники. Посадку проводят до середины октября, предварительно удобрив почву. Также высаживают луковицы тюльпанов, гиацинтов и лилий.

Осенний полив

В конце октября, когда температура снижается до 2-5°C, проводят обильный полив для предотвращения быстрого промерзания почвы.

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Огородные работы в октябре

Октябрьские работы в огороде направлены на подготовку участка к следующему сезону.

Завершение сбора урожая До конца месяца собирают свеклу, морковь, картофель, редьку, тыкву, капусту, пастернак, сельдерей и петрушку.

Уборка остатков растений Во избежание распространения болезней и размножения вредителей после сбора урожая удаляют растительные остатки.

Посев озимых культур

Для раннего весеннего урожая высаживают озимые лук и чеснок, сеют морковь, укроп и петрушку.

Высев сидератов

В начале октября высевают растения-сидераты (горчицу, овес, фацелию, озимую розу) для обогащения почвы и предотвращения эрозии.

Удобрение почвы

Перед зимним промерзанием почву перекапывают на глубину до 30 см, внося органические и минеральные удобрения. При необходимости добавляют доломитовую муку или известь для нормализации кислотности.

Обработка теплиц

Для предотвращения размножения вредных микроорганизмов проводят дезинфекцию теплиц и парников, убирают опавшие листья и растительные остатки.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем прикормить виноград в сентябре, чтобы был большой урожай.

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