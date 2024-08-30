Что нужно успеть сделать на даче к холодам: советы огородников и садоводов

Приближается золотая пора осени, а это значит, что пора подготовить наш сад к зимнему покою. Многие считают, что с приходом холодов работы в саду заканчиваются, но это далеко не так. Именно сейчас, в конце августа, стоит уделить особое внимание нашим зеленым питомцам, чтобы они встретили весну во всей красе. Об этом пишет allua.

Деревья и кустарники: подготовка к зиме

Август – идеальное время для того, чтобы удалить из деревьев и кустарников сухие, поврежденные или больные ветки. Это поможет растениям лучше перенести зиму и будет способствовать их омоложению. Несмотря на то, что осень уже на пороге, деревьям все еще нужна влага. Регулярный полив поможет им сформировать более крепкие цветочные почки, которые обеспечат обильное цветение следующей весной. Разрыхление почвы вокруг деревьев обеспечит лучший доступ кислорода к корням, что будет способствовать их здоровому развитию.

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Овощи: последние штрихи

Если вы еще не успели собрать весь урожай моркови, самое время сделать это. Не забудьте проредить грядки, чтобы каждый корнеплод имел достаточно места для роста. Проверьте другие овощные культуры, растущие на вашем участке. Возможно, некоторые уже готовы к сбору.

Цветы: пересадка и уход

Конец августа – отличное время для пересадки многолетних цветов. Выберите для них солнечное место, чтобы они успели хорошо укорениться до наступления холодов. Подкормите цветы осенними удобрениями, которые помогут им окрепнуть перед зимой.

Ягодные культуры: подготовка к следующему сезону

Сейчас самое время посадить новые кусты клубники. Они успеют хорошо укорениться и в следующем году порадуют вас обильным урожаем.

Тщательный уход за садом осенью – залог его здоровья и красоты следующей весной. Не пренебрегайте этими простыми советами, и ваш сад будет радовать вас своим цветением и плодами еще много лет.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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