Что нужно успеть сделать на огороде и в саду в августе: список работ

Август – пик летнего сезона, время сбора урожая и подготовки сада и огорода к осенним холодам. Чтобы получить максимальный урожай и сохранить растения здоровыми, необходимо соблюдать определенные правила ухода.

Это время, когда в саду массово созревает урожай, и садоводы должны не только собрать его, но и выполнить немало важных задач для подготовки к следующему сезону. Основные работы в этот период включают в себя сбор плодов, посадку, пересадку и борьбу с вредителями, пишет molbuk.ua.

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В саду первоочередной задачей является сбор созревшего урожая. Перегруженные ветки деревьев следует укреплять подпорками во избежание их взлома. Собранные фрукты необходимо оперативно перерабатывать – сушить, замораживать, варить компоты или варенье. Важно также своевременно собирать падалицу во избежание размножения вредителей, которые могут нанести вред большой части сада.

Еще одной задачей в августе является осмотр щеп на плодовых растениях. Не прижившуюся щепу следует удалить. Окулировку яблони, рябины и груши можно проводить до середины месяца, что позволит подготовить деревья к предстоящему сезону.

Во второй половине августа следует начать пересадку клубники. Выбирайте повышенные, хорошо освещенные участки, расположенные к югу или западу. Важно также учесть предшественников – лучше высаживать клубнику после бархатцев, лука, чеснока или шпината.

Цветник также нуждается в августе. Это лучшее время для пересадки многолетних цветов, таких как флоксы, ландыши, примулы и пионы. Важно осмотреть все сорта роз и при необходимости обработать их фунгицидом для защиты от грибковых заболеваний.

На огороде следует обратить внимание на созревание среднеранних сортов картофеля. При уборке корнеплодов их следует накрывать непрозрачной пленкой во избежание позеленения. Кабачки, томаты, огурцы и другие овощи нужно консервировать. Кроме того, следует проредить свеклу и морковь, удаляя деформированные корнеплоды.

В августе можно сеять скороспелые сорта овощей – салат, редьку, редис, а также высаживать рассаду для получения урожая поздней осенью. Это позволит обеспечить свежую зелень и овощи даже после окончания основного сезона сбора урожая.

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