Что одеть на Новый год: Андре Тан дал модные советы (фото)

Через несколько недель мир будет праздновать Новый 2024 год. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какой образ следует создать на этот праздник.

Об этом он рассказал в своем Instagram. Он отметил, что одежда раскрывает нас и дарит нужные ощущения.

"2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет нрав, и чтобы привлечь его, важно выбрать новогоднюю одежду в соответствующих оттенках и материалах", – сказал Андре Тан.

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Что одеть на Новый год:

Цвета:

Андре Тан советует обратить внимание на:

- черный – универсальный цвет, который подойдет к любому образу. Он символизирует силу, элегантность и мистическую энергию;

- красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре;

- зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона, однако людям, родившимся в год Дракона, не стоит одевать зеленые вещи;

- золотой – цвет богатства и процветания. Его нужно одеть, если вы хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие. Однако дизайнер рекомендует использовать его акцентно.

Перья:

Считается одним из излюбленных элементов дракона.

Блеск и пайетки:

Эти элементы напоминают драконью чешую.

Бархат, шелк, атлас и парча:

По словам Андре Тана, зеленый дракон любит роскошь и пафос, а эти материалы ассоциируются с лакшери образами.

"Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях", – сказал он.

Яркие аксессуары:

Это могут быть кольца, браслеты, колье. Они могут быть массивными и заметными, это привлечет дракона и склонит нрав на вашу сторону.

"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше", – посоветовал дизайнер.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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