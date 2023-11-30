Что подарить ребенку на Николая: 10 лучших идей

С 2023 года православные христиане отмечают праздник святого Николая Чудотворца 6 декабря (ранее – 19 декабря). Этот день считается одним из любимых праздников у детей, ведь именно на Николая они получают подарки.

По традиции, святой Николай приносит подарки "послушным детям", а непослушаниям – кладет под подушки розги (веточки из ивы или других деревьев). Поэтому перед праздником дети пишут письма Николаю, где просят подарков и обещают быть послушными.

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Какие подарки принято дарить детям на День святого Николая

При выборе подарка для ребенка важно учитывать его возраст и увлечения. Также не стоит забывать, что подарок должен быть качественным и безопасным.

Обычно в этот праздник дети получают любимые сладости. Однако, если вы ограничиваете ребенка в поедании шоколада, конфет или печенья, то можно выбрать и другие варианты подарков, которым ребенок обрадуется.

Игрушки. Это самый любимый подарок среди детей. На Николая можно подарить любую игрушку, которая понравится ребенку. Это могут быть мягкие игрушки, конструкторы, машинки, куклы и т.д.

Книги. Книги – это полезный и интересный подарок для детей. Они помогут ребенку развить свою фантазию, воображение и кругозор. Поинтересуйтесь у ребенка, любит ли он читать и какие книги. Наборы для творчества. Это может быть мягкий пластилин, набор карандашей, фломастеров, мел и т.д.

Одежда и обувь. Если ребенку нужно что-то новое из одежды или обуви, можно подарить это ему на Николая. Особенно если она хочет чего-нибудь необычного. К примеру комбинезон кугуруми, либо костюм любимого супергероя.

Техника. Если у ребенка есть увлечения, связанные с техникой, можно подарить ему Николая что-то из этой сферы. Это может быть планшет, смартфон, ноутбук – все зависит от ваших возможностей.

Настольная игра. Это могут быть настольные игры со сценариями любимых игр или сказок. Ребенок может играть сам, с друзьями или с родителями.

Игрушки антистресс – на рынке представлено множество подобных игрушек для детей всех возрастов.

Интерактивный питомец. Подобная игрушка подойдет для детей, мечтающих о домашнем животном. Такие игрушки позволят ребенку научиться ухаживать сначала за игрушкой, чтобы выяснить, готов ли он быть ответственным за настоящее животное.

Бюджетный вариант. Если вы ограничены в финансовых затратах, попробуйте подготовить подарок, изготовленный собственноручно. Это будет оригинальный подарок, например сделайте из подручных материалов игрушку или фотокалендарь с фотографиями своего ребенка, можно напечатать семейное фото на чашку или оригинально украсить чехол смартфона вашего ребенка.

Напомним, UAportal также рассказал об истории Дня святого Николая, традиции праздника, и что не стоит делать в этот день.

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