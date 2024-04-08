Что положить в дорожную аптечку
При кишечных инфекциях:
~ регидрон
~ АЦЦ-600
~ энтерол (сахаромицеты буларди)
~ энтеросгель/атоксил/смекта
~ энтерофурил (противомикробное)
При запоре "болезнь путешествующих":
~ глицериновые свечи
~ сенна (удобно в препарате Чистотон овес от Naturline)
~ кора крушины
~ псиллиум + яблочный пектин
При кожных проблемах:
~ перекись водорода (порезы)
~ пантенол (солнечные ожоги)
~ левомеколь (ссадины, царапины)
~ сульфаргин (гнойные и ожоговые раны)
~ бальзам красный слон, кордиамин в каплях (для отпугиванная насекомых, про укусах насекомых, только наружное применение)
При ОРВИ и t•C:
~ витамин Д
~ вит. С
~ цинк
~ pau d' Arco
~ коллоидное серебро
~ GSE
~ электролиты (есть на iherb или регидрон)
При отсутствии доступа к нормальной пище:
~ гречневые хлопья
~ молотые семена льна
~ мед
~ пастила
~ кокосовые и яблочные чипсы
~ органический зеленый/травяной чай
~ чайник-кружка
При гастрите:
~ альмагель А (в стиках)
~ молотые семена льна (делать настой)
~ GL-Encap Thorne
~ мастика
~ скользкий вяз/slippery elm
~ алое
А что вы обычно берете с собой в дорогу?