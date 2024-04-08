Что положить в дорожную аптечку

При кишечных инфекциях:

~ регидрон

~ АЦЦ-600

~ энтерол (сахаромицеты буларди)

~ энтеросгель/атоксил/смекта

~ энтерофурил (противомикробное)

При запоре "болезнь путешествующих":

~ глицериновые свечи

~ сенна (удобно в препарате Чистотон овес от Naturline)

~ кора крушины

~ псиллиум + яблочный пектин

При кожных проблемах:

~ перекись водорода (порезы)

~ пантенол (солнечные ожоги)

~ левомеколь (ссадины, царапины)

~ сульфаргин (гнойные и ожоговые раны)

~ бальзам красный слон, кордиамин в каплях (для отпугиванная насекомых, про укусах насекомых, только наружное применение)

При ОРВИ и t•C:

~ витамин Д

~ вит. С

~ цинк

~ pau d' Arco

~ коллоидное серебро

~ GSE

~ электролиты (есть на iherb или регидрон)

При отсутствии доступа к нормальной пище:

~ гречневые хлопья

~ молотые семена льна

~ мед

~ пастила

~ кокосовые и яблочные чипсы

~ органический зеленый/травяной чай

~ чайник-кружка

При гастрите:

~ альмагель А (в стиках)

~ молотые семена льна (делать настой)

~ GL-Encap Thorne

~ мастика

~ скользкий вяз/slippery elm

~ алое

А что вы обычно берете с собой в дорогу?