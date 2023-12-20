Что положить в горшок до фиалки, чтобы она пышно цвела и не болела
Фиалки – красивые и неприхотливые цветы, которые могут украсить любой интерьер. Однако даже опытные цветоводы иногда сталкиваются с проблемой, когда фиалки не цветут или быстро гибнут.
Одной из причин может быть неправильный полив. Фиалки очень требовательны к влажности почвы, и излишек или недостаток воды может привести к их гибели, пишет prostoway.
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Чтобы избежать этого, можно воспользоваться простой хитростью – использовать вермикулит. Этот минерал обладает способностью удерживать воду и выделять ее в воздух.
Для того, чтобы вырастить красивые фиалки с вермикулитом, вам понадобятся следующие материалы:
- Вермикулит
- Горшки для фиалок
- Поддоны
Инструкция:
- Насыпьте вермикулит на дно поддона.
- Поставьте горшки с фиалками на поддон.
- Поливайте фиалки только через поддон.
Когда вермикулит в поддоне высохнет, это будет означать, что пора полить фиалки.
Преимущества использования вермикулита для фиалок:
- Вермикулит помогает поддерживать оптимальный уровень влажности почвы.
- Вермикулит выделяет в воздух молекулы воды, что способствует повышению влажности вокруг фиалок.
- Вермикулит является хорошим дренажом, что помогает предотвратить застой воды в почве.
Советы:
- Используйте вермикулит средней фракции.
- Не переливайте фиалки.
- Регулярно проверяйте уровень влажности вермикулита в поддоне.
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