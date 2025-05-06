Что посадить у малины, чтобы не разрасталась: советы огородников

Чрезмерное разрастание малины довольно типичная ситуация в саду. На первый взгляд это не слишком большая проблема, но если кусты начинают мешать другим растениям и сами теряют урожайность из-за перенапряжения корневой системы, ситуация нуждается в вмешательстве. Вместо того чтобы постоянно обрезать побеги, можно пойти другим путем ограничить рост малины с помощью растений-конкурентов. Они будут "соревноваться" с ней за влагу и питательные вещества, сдерживая ее чрезмерное развитие.

Одним из природных ограничителей малины считается щавель. Его присутствие рядом с кустарником отрицательно влияет на рост корней малины, поскольку растение выделяет специфические вещества, замедляющие их развитие. Чтобы этот метод сработал, щавель нужно высаживать плотной полосой шириной не менее полуметра. Впрочем, нужно учитывать, что щавель также активно разрастается, поэтому ему требуется регулярный уход. Об этом пишет Униан.

Еще один эффективный вариант – фасоль. Ее малина избегает из-за запаха, а также из-за симбиоза с бактериями, которые обогащают почву азотом. Избыток азота стимулирует образование листьев, но сдерживает рост корней, идеально подходящий для контроля малинника.

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Также стоит обратить внимание на метлюг – однолетнее растение с мощной корневой системой. Она активно поглощает влагу и питательные вещества, которые иначе достались бы корням малины, а также создает затенение, тормозящее развитие новых побегов.

Еще одним неожиданным, но эффективным соседом может стать кукуруза. Если малинник находится, например, на краю огорода, его можно высадить вдоль границ – она, как и щавель, поможет остановить распространение малиновых кустов.

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