Что посадить в междурядья картофеля для гигантского урожая: советы огородников

Высаживая некоторые виды растений в рядки между картофелем, можно увеличить количество урожая.

Эксперты поделились информацией о том, какое соседство будет способствовать повышению урожайности картофеля. Об этом пишет Ukr.Media.

Что стоит посадить в междурядьях картофеля

Идеальными соседями для картофеля в междурядьях являются такие растения, как лук, чеснок, а также зелень, включая укроп, листовой салат и шпинат.

Читайте также: Красный, белый или сладкий: какой картофель самый полезный

Кроме того, картофель отлично сосуществует с крестоцветными растениями, такими как редька, редис и горчица, которые положительно влияют на его рост.

В случае, когда пространство между рядами позволяет, можно разместить между ними капусту.

Также картофелю на пользу будет соседство с некоторыми видами бобовых, например, с кустовыми сортами фасоли.

Впрочем, если вы используете химические средства обработки для картофеля, то высаживать рядом стручковую фасоль или горох не рекомендуется.

Не рекомендуется также сажать между рядами картофеля бобы, поскольку это может привести к конкуренции за питательные вещества.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какое растение следует посадить рядом с помидорами, чтобы они были вкуснее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!