Что посадить в саду вместо гортензий и петуний: правила ухода за абутилоном

Абутилон – это живописное цветущее растение из семейства Мальвовых, родом из Южной Америки. Ее пышное цветение и декоративные листья, похожие на кленовые, делают ее любимцем многих цветоводов.

Уход за абутилоном не сложный, если знать некоторые нюансы. Если вы хотите вырастить этот невероятный цветок у себя дома, следуйте советам с сайта noviydoctor.com.

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Освещение: Абутилон – светолюбивое растение, ему нужно несколько часов прямого солнечного света в день. Лучшее место для нее – окна восточной или западной ориентации, или южное окно. Глубоко в комнате цветение маловероятно. Зимой рекомендуется размещать растение на южном окне.

Температура: В период активного развития (весна-лето) абутилон хорошо переносит нормальную комнатную температуру. Лучше всего растет в прохладной комнате. С конца осени до начала весны, когда продолжительность светового дня сокращается, лучше поддерживать температуру +12…+13°С.

Полив: С весны до середины осени, когда растение активно растет и цветет, его нужно обильно поливать. Зимой, когда абутилон находится в состоянии покоя, полив сокращают, чтобы предотвратить вытягивание побегов, сбрасывание листьев и корневую гниль.

Влажность: Абутилон хорошо переносит нормальную комнатную влажность. В летнюю жару можно опрыскивать растение теплой мягкой водой. В другие времена года опрыскивание не обязательно, а зимой оно может быть вредным.

Подкормка: С апреля по август абутилон подкармливают специальными комплексными удобрениями для цветущих комнатных растений каждые 2 недели. Органические удобрения можно использовать раз в сезон. Зимой подкормку прекращают.

Пересадку абутилона проводят каждую весну в питательный грунтовой субстрат (в равных частях: дерновая, листовая, торфяная земля, перегной и песок). Новый горшок должен быть лишь чуть больше старого, ведь пересадка в большой горшок может задержать цветение. Взрослые растения (от 3 лет) пересаживают раз в 2-3 года. Ежегодно полезно обновлять верхний слой почвы.

Абутилон легко размножается верхушечными черенками, которые остаются после обрезки. Укоренять их можно в воде, песке или легком, пористом грунте при температуре +25°С.

Абутилон - это красивое и неприхотливое растение, которое станет прекрасным украшением вашего дома. Следуя простым правилам ухода, вы сможете долгие годы наслаждаться его пышным цветением.

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