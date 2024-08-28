Что посеять на огороде после сбора урожая: сделайте вашу почву вдвое плодороднее

Многие огородники уже оценили преимущества выращивания фацелии как сидерата. Это неприхотливое растение способно творить настоящие чудеса с вашей почвой. Об этом пишет ТСН.

Почему фацелия так популярна?

Улучшает структуру почвы: Глубокая и разветвленная корневая система фацелии разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха и влаги к корням растений. Это, в свою очередь, способствует лучшему росту полезных микроорганизмов.

Глубокая и разветвленная корневая система фацелии разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха и влаги к корням растений. Это, в свою очередь, способствует лучшему росту полезных микроорганизмов. Обогащает почву органикой: После скашивания и заделки в почву зеленая масса фацелии перегнивает, обогащая ее органическими веществами.

После скашивания и заделки в почву зеленая масса фацелии перегнивает, обогащая ее органическими веществами. Увеличивает содержание питательных веществ Корни фацелии выделяют вещества, способствующие разложению труднодоступных соединений фосфора и калия, делая их более доступными для растений.

Корни фацелии выделяют вещества, способствующие разложению труднодоступных соединений фосфора и калия, делая их более доступными для растений. Угнетает рост сорняков: Фацелия выделяет вещества, подавляющие рост многих видов сорняков, облегчая уход за огородом.

Фацелия выделяет вещества, подавляющие рост многих видов сорняков, облегчая уход за огородом. Привлекает полезных насекомых: Цветущая фацелия привлекает пчел, шмелей и других полезных насекомых, опыляющих культурные растения и уничтожающих вредителей.

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Как правильно использовать фацелию?

Высевать фацелию можно как осенью, так и весной. Оптимальное время для посева – конец лета – начало осени.

Уход: Фацелия не требует особого ухода. Достаточно своевременно поливать ее в засушливую погоду.

Заделка в грунт Когда фацелия зацветет, ее скашивают и закладывают в почву. Лучше всего делать это перед наступлением заморозков.

Почему фацелия лучше других сидератов?

В отличие от других сидератов (например, белой горчицы) фацелия имеет более широкое применение. Она не удручает рост последующих культур и не вызывает болезней. Кроме того, фацелия является прекрасным медоносом, что делает его еще более полезным для вашего сада.

Использование фацелии в качестве сидерата – это простое и эффективное решение для улучшения плодородия почвы и получения богатых урожаев. Она не только улучшает структуру почвы и обогащает ее питательными веществами, но и создает благоприятные условия для роста культурных растений.

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