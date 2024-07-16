Что посмотреть, когда нет настроения: три фильма, которые поднимут дух

Чувствуете, что исчерпали все ресурсы и утратили мотивацию? Не сдавайтесь! Иногда для обновления сил достаточно просто посмотреть хороший фильм.

Сегодня мы предлагаем вам подборку лент, которые вдохновят, поддержат и подарят веру в свои силы. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Смотри в обе стороны" (2022)

Наталья, выпускница школы, делает тест на беременность и ее жизнь разделяется на две параллельные реальности. В одной из них она становится мамой, радуется материнству и строит планы на будущее с ребёнком. В другой – тест отрицательный, и ее жизнь идет дальше привычным руслом. Наталье предстоит сделать непростой выбор, ведь у каждого из этих путей есть свои плюсы и минусы.

"Скафандр и бабочка" (2007)

В 43 года Жан-Доминик Боб сталкивается с ужасающим диагнозом – параличом. Но он не сдается и находит в себе силы не только преодолеть этот недуг, но и написать книгу, которая легла в основу этого биографического фильма.

Фильм получил множество наград, включая приз Каннского фестиваля и Золотой глобус за лучшую режиссуру и зарубежный фильм.

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"Правда обо мне" (2022)

Это фильм-размышление заставляет задуматься над тем, как мы склонны обманывать себя, когда влюбляемся.

Главная героиня, Кейт, – одинокая 30-летняя женщина, которая ищет развлечений в интернете. Легкий флирт с незнакомцем в сети быстро перерастает в глубокие отношения. Поэтому Кейт ссорится с подругой, лжет начальству, ведь ничего не знает о своем любимом, даже его имени.

Эти три фильма – лишь малая часть лент, которые могут вас вдохновить. Не бойтесь искать другие картины, которые поднимут вам настроение и подарят веру в собственные силы.

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