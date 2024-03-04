Что посмотреть с детьми вечером: фильмы и мультики для семейного киносеанса

Хотите провести незабываемый вечер с ребенком? Семейный киносеанс – это отличный способ сблизиться, посмеяться и пережить эмоции вместе.

UAportal предлагает 10 отличных фильмов и мультиков для семейного вечера. Они придутся по душе как детям, так и взрослым:

Читайте также: Интересно взрослым и детям: какие мультфильмы посмотреть вечером с семьей

1. "Бесконечная история"

Фантастическая сказка с глубоким смыслом, которая очаровывает зрителей всех возрастов.

2. "Мэри Поппинс"

Очаровательная история о няне, которая учит детей верить в чудеса.

3. "Мой сосед Тоторо"

Добрый и искренний мультфильм от Хаяо Миядзаки, понравившийся всем без исключения.

4. "Сказки на ночь"

Легкая комедия о силах грез и искренности.

5. "Дамбо"

История о маленьком слоненок, который учит нас любить себя такими, какие мы есть.

6. "Фантастические звери и где их искать"

Прекрасная возможность познакомиться с волшебным миром Гарри Поттера.

7. "Пришелец"

Фильм о подлинной дружбе между мальчиком и инопланетянином.

8. "Тим Талер и проданный смех"

История, что подлинные ценности нельзя купить за деньги.

9. "Дневник слабака"

Веселая история о жизни школьника, которая заставит вас смеяться до слез.

10. "Чудо"

Душевный фильм о мальчике с особенностями, учит нас доброте и сочувствию.

Выберите фильм, который придется вам по душе, приготовьте попкорн и одеяло, и наслаждайтесь семейным вечером.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!