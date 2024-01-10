Что поставить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха

Часто неприятные запахи могут появиться в холодильнике даже при соблюдении порядка и чистоты. В частности, запах может происходить от продуктов или из-за неправильной температуры работы техники.

Однако существуют советы, которые помогут навсегда избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике. В частности, вы можете воспользоваться народными средствами.

Пищевая сода:

Для этого разведите соду в миске с водой и поставьте на заднюю стенку холодильника. Чтобы избавиться от запаха протухшей пищи, высыпьте упаковку пищевой соды на противень и оставьте на ночь в холодильнике, утром запахи исчезнут.

Яблочный уксус:

Смешайте яблочный уксус с водой в пропорции 1:3 и доведите до кипения. Перелейте в металлическую миску, дайте немного охладиться и поставьте в холодильник на 5 часов.

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Кофе:

Разложите 100-150 г молотого кофе на бумагу и поместите на полку холодильника.

4. Активированный уголь:

Поместите таблетки активированного угля в несколько мешочков и разместите по всем полкам холодильника. Это поможет навсегда избавиться от неприятного запаха.

5. Лимон:

Самым простым способом является использование лимона. Просто разрежьте его и оставьте на несколько часов в холодильнике.

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