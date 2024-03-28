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Что приготовить с черемшей: палянички на кефире

Владимир Ярославский

Что приготовить с черемшей: палянички на кефире

БЛОГ

Сезон черемши в самом разгаре – думаю мы все любим эти первые ароматные побеги медвежьего чеснока или леверды, которые занесены в Украине в красную книгу! Но наши фермеры охотно выращивают и помогают нам с этим ценным суперфудом!

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Їдять черемшу і свіжою - цілком чи у салатах і смаженою як частина гарніру чи з омлетом, а я приготував легкі і швидкі палянички на пательні

 

 

ТІСТО:

 

180 г кефіру

 

300 г борошна ( Зернарі)

 

5 г розпушувача і сіль

 

 

Начинка:

 

70 г Черемша

 

70 г петрушка

 

70 г кисломолочного сиру

 

70 г твердого сиру

 

30 г олії, сіль, перець

 

50 г лісових горіхів - за бажанням

 

 

  • замішую тісто - у кефір кидаю сіль та розпушувач, одразу засипаю борошном і вимішую пару хвилин руками тісто, поки не стане однорідним, підсипаю борошном, накриваю рушником чи плівкою і даю відпочити.
  • промиту петрушку та черемшу подрібнюю у блендері разом з кисломолочним сиром і олією, я завжди експериментую - то цей раз додав ще горіхи, думаю ще буде дуже смачно разом спеціями хмелі-сунелі!
  • у подрібнену начинку додаю тертий твердий сир та сіль і перець
  • тісто поділив на 8 частин,

 

Кожну розвалкував, поклав в середину начинку, защепив і поклав защипом униз і розкачав ще раз тоненько - думаю десь з 5мм

 

готую палянички на пательні,

 

На середньому вогні, підсмажую з однієї сторони, потім з іншої і повторюю так ще раз - палянички прямо надувались!

 

Викладаю на тарілку і кожну ще гарячою змащую маслом

 

 

Їсти смачно гарячою, коли сир ще тягнеться.

 

 

 

  • зелень можна брати будь-яку - від кропу до шпинату - смачно коли мікс
  • горіхи - можна і без них
  • сир - можна додавати і моцарелу і замінювати на ваш улюблений

 

 

Обіймаю і смачного вам!

Источник:instagram.com

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