Что сажать в июле, чтобы получить обильное цветение и осенний урожай: советы для огородников

Июль – это разгар лета, когда дачники уже радуются первым плодам, а садовые цветы постепенно теряют свою яркость. Именно сейчас стоит подготовиться к осеннему сезону – выбрать растения, которые обеспечат богатый урожай и порадуют новым цветением.

Этот месяц идеально подходит для высадки культур, которые хорошо приживаются в теплую землю и имеют потенциал для активного развития до осени. Как пишет сайт ТСН, правильно подобранные растения могут стать настоящим украшением вашего сада уже через несколько месяцев.

Капуста. Если вы хотите насладиться свежей капустой в осенний период, лучше всего выбирать ранние сорта, поскольку поздние не успеют созреть. Перед посевом семена нужно обработать от вредителей и замочить в теплой воде (меняя ее ежедневно) на несколько дней. Как только семена хорошо набухнут, можно приступать к посадке. Не забывайте о регулярном и обильном поливе. Если все сделать правильно, к началу октября у вас будет свежая молодая капуста.

Горох. Зеленый горошек можно без колебаний сеять в июле. Перед посадкой семена стоит замочить в теплой воде на несколько дней. При высадке важно выдержать правильный интервал между семенами (5-8 см) и не забыть о подпорках для растений. Одним из преимуществ этой культуры является то, что она улучшает состав почвы.

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Спаржевая фасоль. Это растение очень простое в уходе. Если у вас есть свободное место для посадки и свежие семена, смело высевайте ее в середине лета. Важно не забывать о регулярном поливе. Спаржевая фасоль – низкорослое растение с сочными листьями насыщенного зеленого цвета.

Различные виды салатов. Их можно сеять в грунт в течение всего лета, делая это каждые 20 дней. Однако для получения хорошего урожая важно проводить прореживание, чтобы ростки не вытягивались и сохраняли свои полезные свойства. Также необходимо регулярно поливать растения.

Редиска. Его можно сеять в грунт каждые две недели. Несмотря на уменьшение продолжительности дня, даже в июле вы получите вкусные и сочные плоды. Главное – не забыть о правильном балансе азота в почве.

Рукола. Эта трава богата витаминами и растет очень быстро, поэтому ее можно высевать в июле. Первые ростки появятся уже через 5 дней. Молодая руккола имеет ярко выраженный аромат и полезные свойства. Важно не забывать о регулярном увлажнении почвы.

Укроп. Интересно, что укроп, посеянный в середине лета, имеет более интенсивный вкус. Поэтому не сомневайтесь и выделите место для этого растения на своем огороде.

Редька. Среди украинцев особенно популярны японские и китайские сорта этой культуры. При посадке редьки важно учитывать, какие растения росли на этом месте раньше. Если это была редиска или капуста, урожай может быть недостаточным. Поэтому специалисты рекомендуют сеять редьку на участках, где раньше росли огурцы.

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Морковь и свекла. Перед посевом семена необходимо обработать от вредителей и болезней. Когда ростки появятся и вы будете их прореживать, обязательно оставляйте расстояние между ними 6–8 см. Осенью вы получите вкусные и сочные корнеплоды, но помните, что они не подходят для зимнего хранения.

Бархатцы. Эти ароматные и красивые растения удивят вас своими яркими цветами осенью. Они не только декоративны, но и полезны. Бархатцы используются в народной медицине и являются природным средством для борьбы с вредителями. Поэтому их следует сажать по краям грядок или рядом с деревьями.

Колокольчики. Чтобы эти изысканные цветы радовали вас своим цветением осенью, их следует правильно посадить, используя рассадный метод.

Лесные незабудки. В саду этот цветок выглядит очень нежно и гармонично. Его можно высевать в грунт в июле. Растение хорошо приживается и из года в год всходит в течение трех лет.

Немофила. Это замечательное растение будет радовать вас своими цветами осенью, если высеять его в июле. Первые ростки появятся уже через 14 дней. Она не требовательна в уходе, предпочитает рассеянный свет. Не забывайте о регулярном поливе и рыхлении почвы для улучшения доступа воздуха.

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