Что сажать в январе: специалисты посоветовали уже заняться подготовкой

Январь – это не время отдыха, а месяц, когда нужно начинать выращивание рассады. Опытные огородники знают, что для получения раннего урожая многих культур необходимо высаживать их семена уже в январе.

Опытные фермеры в январе высаживают на рассаду семян тех культур, которые имеют длительный срок вегетации. До прихода весны у таких растений будет достаточно времени, чтобы сформировалась их корневая система, стебли и листья. Растения, высаженные в открытую почву рассадным способом, лучше адаптированы к неблагоприятным погодным условиям и не слишком подвержены болезням, пишет extension.oregonstate.edu.

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Вот список популярных культур, которые можно сеять на рассаду в январе:

Лук-чернушка – это культура, выращенная из семян. Дачники, которые засеют семена лука-чернушки в январе, получат урожай в апреле-мае.

Лук-порей. Срок вегетации длится около 6 месяцев, поэтому те огородники, желающие поскорее вырастить полезный овощ, сеют его семена рано.

Сельдерей – отличается длительным сроком созревания, и выращивается только рассадным способом, а к посеву семена приступают уже в середине января. Перед посадкой семена на 3 дня замачивают в теплой воде.

Горький стручковый перец. Январь – это лучшее время для посева семян горького перца, особенно это касается южных регионов. Высаживают рассаду горького перца в теплицу примерно на 50-60 день, когда растение имеет по 6 полноценных листочков.

Болгарский перец. Период вегетации перца составляет около 110-130 дней, поэтому опытные фермеры сажают семена уже в середине января. После посева семян рассаду болгарского перца можно переносить в теплицу в среднем через 55 дней.

Земляника, клубника. Семена всходят достаточно долго, в среднем 30-40 дней. К посеву можно приступать в конце января. Рассада окрепнет к концу мая и ее можно будет перенести в открытый грунт.

Томаты для теплиц. Продолжительность вегетационного периода томатов составляет около 120 дней. Переносить рассаду помидоров в теплице можно спустя 45-60 дней после посева семян. Если высадить помидоры в январе, то перенести их в защищенную почву можно будет в начале-середине марта.

Баклажаны – сажают в январе для получения раннего урожая. Период вегетации баклажан достаточно длительный и на это уходит около 130-140 дней. Обычно рассада баклажанов становится достаточно прочной для переноски в теплицу через 2 месяца после посева семян.

Следует помнить, что все семена перед посевом лучше обеззараживать. С этой целью их замачивают в розовом растворе калия перманганата. Поскольку в январе световой день короткий, необходимо позаботиться об искусственном освещении. В противном случае рассада вырастет вытянутой и слабой.

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