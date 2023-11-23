Что сделать, чтобы орхидея начала цвести: лайфхак от опытных цветоводов

Как подкормить орхидею, чтобы она начала цвести

Орхидея – изысканное и капризное комнатное растение, которое, по словам флориста Джин Кабальеро, можно "разбудить" до цветения с помощью простых лайфхаков.

РБК-Украина (проект Styler) делится советами эксперта со ссылкой на Daily Express. Флорист указывает, что важно создавать разницу в температуре день и ночь для того, чтобы орхидея цвела. Рекомендуется понижать температуру в помещении ночью, обеспечивая разницу в 10-15 градусов между днем и ночью.

Читайте также: Не делайте это с орхидеями: что запрещено при выращивании этого тропического цветка

Одним из ключевых условий является правильное освещение. Орхидеи следует размещать под светом, но избегать прямых солнечных лучей. Лучший выбор – окно, выходящее на восток или юг.

"Правильное количество света имеет решающее значение. Слишком мало – они не будут цвести, слишком много – их листья могут сгореть", – заметил флорист.

Если, несмотря на все условия, орхидея не цветет, то флорист советует проверить уровень полива и удобрений. В случае, если эти аспекты в порядке, можно прибегнуть к радикальным мерам. Это может включать пересадку растения в свежую смесь, что, по словам эксперта, иногда может способствовать его цветению. Регулярная пересадка орхидеи рекомендуется каждые 18–24 месяца.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!