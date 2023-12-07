Что сделать с орхидеей, чтобы она пустила новую стрелку

Как ухаживать за орхидеей, чтобы она пускала новые стрелки

Получить цветение от орхидеи не всегда является легкой задачей, и это часто связано с ошибками, которые совершают многие начинающие цветоводы.

На сайте ua-novosti рассказали о нескольких распространенных ошибках по уходу за этим экзотическим растением. Учитывая эти аспекты при уходе за орхидеей, вы сможете способствовать ее здоровью и цветению.

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Месторасположение: Самая распространенная ошибка – неправильный выбор места для орхидеи, что может привести к отсутствию цветения. Орхидея требует яркого, но рассеянного света. Оптимальное место – подоконник окна. Зимой лучшее место на южной стороне, летом – на западе или северной стороне. Постоянный перенос: Переставлять горшок с орхидеей с места на место – это еще одна частая ошибка. Растение адаптируется к своему положению в отношении источника света, и частые изменения могут вызвать стресс для него. Полив: Обильный полив требуется до начала и во время цветения, но опасные переливы могут привести к гнильцу корневой системы, что может привести к гибели растения. Подкормка: Отказ от азотсодержащих подкормок помогает орхидее цвести чаще и пышнее. Азот способствует накоплению питательных веществ в стеблях и листьях, что может препятствовать началу цветения.

Ранее эксперты назвали главные ошибки в уходе, которые "убивают" орхидеи.

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