Что сделать с яблонями, чтобы плоды были огромными: советы опытных садоводов
Яблоки – это не просто вкусно, но и полезно! А чтобы ваш сад ломился от этих даров природы, важно правильно ухаживать за яблонями.
Следуйте этим простым правилам, которыми поделились опытные садоводы на сайте napensii.ua, и ваш сад будет радовать вас яблоками-чемпионами.
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Подкормка – залог щедрого урожая
- Этот элемент – главный герой весны и начала лета. Он дает яблоне силы для роста и развития зеленоватой массы.
- Фосфор и калий: Эти два элемента – верные друзья яблони в течение всего сезона. Фосфор помогает образовывать корни и цветочные почки, а калий делает растение устойчивым к болезням и вредителям.
Поливайте правильно!
Яблоня – дерево, которое любит воду.
- Регулярный полив – залог здоровья и обильный урожай.
- Особенно важно поливать яблоню во время цветения и плодоношения.
- Не забывайте об умеренностях: чрезмерное увлажнение может привести к гниению корней.
Чем подкормить яблоню летом?
Когда на яблоне появляются первые плоды, ей необходима помощь в виде калийно-фосфорных удобрений.
Рецепт чудо-смеси:
- 150 г нитрофоски
- 10 г гумата натрия
- 30 литров воды
Смешайте все это, и ваша яблоня скажет вам "спасибо" обильным урожаем!
Не забудьте об осеннем уходе!
После уборки урожая яблони также нуждаются в вашей заботе. Ведь именно сейчас закладываются основы будущего урожая.
Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.
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