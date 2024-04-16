Что сделать с яблонями, чтобы плоды были огромными: советы опытных садоводов

Как подкармливать яблони, чтобы получить большие яблоки

Яблоки – это не просто вкусно, но и полезно! А чтобы ваш сад ломился от этих даров природы, важно правильно ухаживать за яблонями.

Следуйте этим простым правилам, которыми поделились опытные садоводы на сайте napensii.ua, и ваш сад будет радовать вас яблоками-чемпионами.

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Подкормка – залог щедрого урожая

Этот элемент – главный герой весны и начала лета. Он дает яблоне силы для роста и развития зеленоватой массы.

элемент – главный герой весны и начала лета. Он дает яблоне силы для роста и развития зеленоватой массы. Фосфор и калий: Эти два элемента – верные друзья яблони в течение всего сезона. Фосфор помогает образовывать корни и цветочные почки, а калий делает растение устойчивым к болезням и вредителям.

Поливайте правильно!

Яблоня – дерево, которое любит воду.

Регулярный полив – залог здоровья и обильный урожай.

Особенно важно поливать яблоню во время цветения и плодоношения.

Не забывайте об умеренностях: чрезмерное увлажнение может привести к гниению корней.

Чем подкормить яблоню летом?

Когда на яблоне появляются первые плоды, ей необходима помощь в виде калийно-фосфорных удобрений.

Рецепт чудо-смеси:

150 г нитрофоски

10 г гумата натрия

30 литров воды

Смешайте все это, и ваша яблоня скажет вам "спасибо" обильным урожаем!

Не забудьте об осеннем уходе!

После уборки урожая яблони также нуждаются в вашей заботе. Ведь именно сейчас закладываются основы будущего урожая.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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